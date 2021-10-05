勸世片爆紅！　她半夜路上見「詭異1幕」下車秒嚇壞：遇到拜託掉頭

▲ 博伊爾提醒獨自開車的駕駛，千萬別隨便下車。（圖／翻攝自TikTok／@izzyboyle）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦一名女子深夜獨自駕車返家，每天經過的路線卻出現二個垃圾桶，擋在馬路正中央，完全無法通過，才剛下車打算把垃圾桶搬走，便驚覺這是有心人士引誘駕駛下車的新招數，呼籲女性駕駛應多加小心。

《每日星報》報導，網友博伊爾（Izzy Boyle）2日在TikTok上傳這段影片說明，她凌晨2點多左右開車經過倫敦東南部的佩卡姆，眼前的二條車道卻各被放置一個垃圾桶，二邊都無法通過，起初以為只是個惡作劇，便想把垃圾桶移開，但一下車便聽見可疑的沙沙聲響，接著看見一群人從旁邊的巷子裡走出，嚇得馬上跳回車上。

博伊爾這時才驚覺，垃圾桶是這群人讓駕駛下車的手段，「雖然不知道原因是什麼，但肯定不是什麼好事。」她拍下這段影片是為了提醒大眾，若在路上看見垃圾桶或其他路障，「請掉頭或用車子推開，無論如何都不要下車」，呼籲所有人都該小心有心人士這類伎倆，尤其是女性。

這段約43秒的影片曝光短短3天，觀看次數累積超過54萬，震驚的網友紛紛表示，「身為女性，又多了一件令人害怕的事，真是受夠了」、「但倫敦警察廳覺得女性走在路上很安全」、「謝謝妳告訴大家要開車穿過」。也有網友透露，在南倫敦的克羅伊登曾遇過類似事件。

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