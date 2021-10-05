塔利班「夜襲IS基地」殺光所有人　火速報復清真寺爆炸案

▲塔利班在伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）的被毀基地前站崗。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

阿富汗首都喀布爾（Kabul）的Eid Gah清真寺3日下午發生爆炸，目前累計至少8死20傷，當地伊斯蘭國分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）稍後坦承犯案。塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）4日透露，攻擊發生數小時後，他們就在當晚派遣特種部隊，摧毀位於喀布爾第17區的ISIS-K基地，並且殺害所有人。

當地居民表示，塔利班特種部隊3日晚間7時30分抵達，封鎖目標建築物與周邊地區，隨後雙方激烈交火3小時，直到深夜與凌晨都還能夠聽見零星槍聲。

▲《路透社》指出，塔利班政權面臨艱鉅挑戰。（圖／路透）



當地店主哈希瑪圖拉（Hashmatullah）說，雙方交火期間發生數次爆炸，另一位居民匿名透露，晚間11時30分左右，一輛載滿炸藥的汽車爆炸，導致所有IS武裝份子身亡。一些目擊者表示，塔利班4日駕駛皮卡車前來，把IS-K基地內的家具等物品載走，持續封鎖建築物，並且驅離圍觀者。

《路透社》報導，儘管塔利班幾乎控制阿富汗全境，卻仍面臨「揮之不去的安全威脅」與種種艱鉅挑戰。該國逼近經濟崩潰，大部分地區處於飢荒的危險中，反塔利班傳奇領袖之子小馬蘇德（Ahmad Massoud）也仍帶領「民族抵抗陣線」（NRA）盤據龐吉夏河谷（Panjshir Valley）。

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