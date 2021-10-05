多國元首斂財秘辛遭爆出！他們急反駁「潘朵拉文件」　一國選舉在即

▲亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev，左二）、捷克總理巴比斯（Andrej Babis，右二）、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）皆被揭露是利用離岸避稅的貪腐人士，俄羅斯總統普丁則被暗示與摩納哥的隱匿資產有關聯 。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

國際調查記者聯盟（ICIJ）於當地時間3日公佈「潘朵拉文件」（Pandora Papers），資料來自全球14間金融服務業外洩的1190萬份文件，內容涉及91國35名政要與336名知名人士海外逃漏稅、洗錢的內幕。其中多數是透過離岸公司、甚至在海外設立空殼幽靈公司藏富避稅。對此，被該份文件提到的多數人表示嚴正否認。

根據《法國國際廣播電台》，約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II）在該份文件被提到在稅收優惠的國家創建30間以上的離岸公司，且透過離岸公司在英國與美國購買14棟總價值超過1億美元的豪宅，對此約旦王宮稍後發表聲明，痛批文件中透露出的訊息並不準確、且嚴重缺扭曲事實。

潘朵拉文件也提到俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在摩納哥為情婦克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh）購買一棟價值310萬美元的豪宅，且兩人之間還育有一名18歲私生女，內文也提及普丁的幾名親屬；對此，克里姆林宮反駁稱是「子虛烏有的指控」。

象牙海岸（科特迪瓦，Ivory Coast）的新任總理特里克•阿奇（Patrick Achi）則否認在巴哈馬擁有公司。捷克總理安德烈•巴比斯（Andrej Babis）則被文件指控曾為一間空殼投資公司挹注2200萬美金，透過這種方式在法國南部避稅買下酒莊，然而如今捷克國內的立法選舉即將於8、9日舉行，對此他痛批，「文件批露的訊息嚴重詆毀我的信譽。」

而厄瓜多總統吉列爾莫•拉索（Guillermo Lasso）被文件爆料曾在美國南達科他州將資金存入2間信託機構。拉索對此駁斥，「我已經申報我所有的收入，且在厄瓜多繳納所有的稅款，我還是厄瓜多主要納稅人之一。」

另外，英國前首相布萊爾也被文件爆料2017年時透過買下離岸公司的方式，取得該公司旗下位於倫敦價值645萬英鎊的連棟別墅，作為妻子雪莉的法律諮詢公司，以此規避31.2萬英鎊的印花稅。

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