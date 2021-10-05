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鐵鎚殺死媽塑膠袋罩頭　男謊稱「她確診隔離」伴屍生活2個月

記者李振慧／綜合報導

英國威爾斯43歲男子摩根(Dale Morgan)用鐵鎚殺死68歲母親雷德(Judith Rhead)，當親友擔心詢問母親下落時，還謊稱對方因為罹患新冠肺炎在醫院隔離，其實屍體一直都被放置在家中，伴屍長達2個月後恐怖犯行才終於被揭穿。

居住在彭布羅克碼頭(Pembroke Dock)的男子摩根，今年2月20日被人發現在家中殺害母親雷德，對方去年12月初才搬來與他一起居住，然而親友、鄰居後來卻再也沒見到雷德身影，雖然他對外宣稱媽媽因為染疫住院，不過親友仍覺得十分奇怪，最後終於有人於1月24日首次向警方報案。

1個多月過去，警方再次接到民眾報案決定上門調查，敲門發現沒人應門，透過窗戶查看時意外看到一具屍體，破門而入發現死者跪倒在床邊，頭部被套上塑膠袋，身旁到處都是血跡，地板上還有一把沾滿血的鐵鎚。

本案近來開庭，驗屍結果顯示，雷德的頭骨多達14處撕裂傷以及嚴重骨折，檢察官表示，「摩根用鐵鎚多次敲打死者頭部，殺死了他的母親，人死後還說了一堆謊言，想要掩蓋所做的事情」。

警方調查發現，摩根12月至1月間，曾11次把媽媽帳戶的錢轉入自己帳戶，金額總計英鎊2,878元（約台幣10萬多元），另外也發現死者所寫的一張紙條，上面提到她十分擔心兒子有愛說謊、吸毒、偷錢等問題。法官認為摩根罪大惡極不可饒恕，最後判處無期徒刑。

▼男子用鐵鎚持續攻擊殺死母親。（圖／示意圖／CFP）

▲▼鐵鎚,鎚子,hammer,示意圖。（圖／視覺中國）

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