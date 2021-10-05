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軍隊伙食藏驚人異物！昆蟲、青蛙、鐵絲全吃下肚　軍方擺爛連吃5年

▲▼南韓軍隊伙食發現藏有昆蟲、菜刀等離譜異物。（圖／南韓國會議員安圭伯）

▲南韓軍隊伙食發現藏有昆蟲、菜刀等離譜異物。（圖／南韓國會議員安圭伯，下同）

記者羅翊宬／編譯

吃飽才能有力氣作戰，因此伙食在軍隊內可以說是相當重要。不過在南韓，卻被爆出在辛奇（韓式泡菜，김치）等軍需供應伙食內發現頭髮、鐵絲、青蛙，甚至還被發現竟藏有一把用過的菜刀，且直到現今業者仍未接受軍方的制裁，持續向軍方供應食材。

根據韓媒《朝鮮日報》，隸屬於南韓國會國防委員會的共同民主黨籍國會議員安圭伯（안규백），今（5）日從南韓防衛事業廳與陸軍本部收到相關資料，資料顯示，儘管從2016年至今年6月之間，平均每年報告數十起在軍需供應食材內發現異物，但相關業者直到現今仍持續向南韓軍方供應食材。

而其中一間業者近5年來高達22次時才被驗出異物，儘管被公開要求改善，不過直到今年仍成功簽下規模97億韓元的新合約。

報導指出，在軍需供應食材內最常發現藏有頭髮、塑膠、塑膠碎片等，其中還可以發現鐵絲、昆蟲、青蛙，甚至被發現藏有菜刀，且驗出大腸菌。業者對此解釋，之所以在辛奇（韓式泡菜）內發現菜刀，是因為內部員工心懷不軌故意放置。

▲▼南韓軍隊伙食發現藏有昆蟲、菜刀等離譜異物。（圖／南韓國會議員安圭伯）

報導引述軍方說法分析，之所以這些被發現食材藏有異物的業者仍能持續與軍方取得合作，是因為制度方面出了嚴重差錯。根據軍方規定，100分為滿分時，只要取得95分以上，便能維持與軍方合作。安圭伯表示，一旦在食材內發現藏有異物，合作廠商與業者僅需被扣0.1分、情節較重大者則為0.2分，在扣分不到1分的情況下，根本很難影響後續合約簽訂，對業者而言完全毫無打擊。

安圭伯認為，比起在食材內長期發現異物，更可怕的是軍方相關人士長期以來的漠視，他呼籲應對軍需供應食材廠商與業者採取「一振出局法」（one strike out），只要一被發現食材內藏有異物、且沒有反省態度，應一次就出局。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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