200公斤男首次嘿咻太High！把女友「頂過頭」　撞到破牆昏倒

▲200公斤的葛雷格,首次愛愛就把女友「撞」到穿牆。(圖/翻攝自YouTube/TLC)

實習記者黃品臻/綜合報導

美國一對夫妻葛雷格(Gregg)和珍妮佛(Jeniffer),近日分享了一段他們在交往期間所發生的「慘案」。當時體重達到200公斤重的葛雷格,首次發生性行為時竟嗨到讓珍妮佛的頭直接「穿牆」,導致女友珍妮佛當場昏厥,所幸經過檢查沒有大礙。

據英國媒體《太陽報》(The Sun)報導,葛雷格夫婦受美國《旅遊生活頻道》(TLC)的《性愛送我掛急診》(Sex Sent Me to the ER)節目的訪問,兩人回憶起剛戀愛時的一段特別經歷。

葛雷格和珍妮佛說,兩人是在一場派對上認識,約會了一段時間後,珍妮佛決定要將兩人的關係提升到一個新的水平,就提議要來場性愛體驗,而對於葛雷格來說,當時的他從未有過性經驗,不過這並沒有澆熄珍妮佛的熱情,於是兩人開始享受起美好的時刻。

只是葛雷格當時的體重高達440磅(約200公斤),珍妮佛在節目上還調侃道「他的胸部比我大」。初嚐人生禁果的葛雷格,當然使出洪荒之力,不料,這一撞竟讓珍妮佛的頭直接撞破石膏板牆,珍妮佛當場一動也不動,讓葛雷格嚇到以為自己殺了人,還是用「性行為」殺人,所幸過沒多久珍妮佛就睜開了眼睛。

▲葛雷格與珍妮佛現在仍然在一起,而且葛雷格還瘦下來了。(圖/翻攝自YouTube/TLC)

為確保珍妮佛沒事,葛雷格帶著時任女友到醫院做斷層掃描檢查腦部,經過檢查後醫生表示珍妮佛的腦部並沒有任何損傷。這件「性事」非但沒有在日後造成兩人的嫌隙,而是在多年之後,葛雷格以一個更苗條的身材,與妻子珍妮佛接受節目訪談道出了這段故事。