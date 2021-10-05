200公斤男首次嘿咻太High！把女友「頂過頭」　撞到破牆昏倒

▲200公斤的葛雷格，首次愛愛就把女友「撞」到穿牆。（圖／翻攝自YouTube／TLC）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國一對夫妻葛雷格（Gregg）和珍妮佛（Jeniffer），近日分享了一段他們在交往期間所發生的「慘案」。當時體重達到200公斤重的葛雷格，首次發生性行為時竟嗨到讓珍妮佛的頭直接「穿牆」，導致女友珍妮佛當場昏厥，所幸經過檢查沒有大礙。

據英國媒體《太陽報》（The Sun）報導，葛雷格夫婦受美國《旅遊生活頻道》（TLC）的《性愛送我掛急診》（Sex Sent Me to the ER）節目的訪問，兩人回憶起剛戀愛時的一段特別經歷。

葛雷格和珍妮佛說，兩人是在一場派對上認識，約會了一段時間後，珍妮佛決定要將兩人的關係提升到一個新的水平，就提議要來場性愛體驗，而對於葛雷格來說，當時的他從未有過性經驗，不過這並沒有澆熄珍妮佛的熱情，於是兩人開始享受起美好的時刻。

只是葛雷格當時的體重高達440磅（約200公斤），珍妮佛在節目上還調侃道「他的胸部比我大」。初嚐人生禁果的葛雷格，當然使出洪荒之力，不料，這一撞竟讓珍妮佛的頭直接撞破石膏板牆，珍妮佛當場一動也不動，讓葛雷格嚇到以為自己殺了人，還是用「性行為」殺人，所幸過沒多久珍妮佛就睜開了眼睛。

▲葛雷格與珍妮佛現在仍然在一起，而且葛雷格還瘦下來了。（圖／翻攝自YouTube／TLC）

為確保珍妮佛沒事，葛雷格帶著時任女友到醫院做斷層掃描檢查腦部，經過檢查後醫生表示珍妮佛的腦部並沒有任何損傷。這件「性事」非但沒有在日後造成兩人的嫌隙，而是在多年之後，葛雷格以一個更苗條的身材，與妻子珍妮佛接受節目訪談道出了這段故事。