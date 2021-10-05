　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

臉書全球當機7小時崩潰！　Messenger推特發文：被「水逆」打敗了

▲▼Messenger推特發文：被「水逆」打敗了。（圖／翻攝自推特）

▲Messenger推特發文：我們被「水逆」打敗了。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

全球最大社群平台臉書（Facebook）和旗下的Instagram、WhatsApp當機逾7小時後，終於在台灣時間上午近7時恢復，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也發文向全球用戶致歉，而旗下的Messenger則透過推特表示，「我們被水逆打敗了。」

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）5日上午用自己的帳號向用戶表示，臉書、Instagram、WhatsApp、Messenger已經重新上線，抱歉造成不便，「我知道你有多依賴我們的服務來與你關心的人保持聯絡。」

Facebook, Instagram, WhatsApp and Messenger are coming back online now. Sorry for the disruption today -- I know how much you rely on our services to stay connected with the people you care about.

Mark Zuckerberg 發佈於 2021年10月4日 星期一

旗下Messenger同樣透過推特發文，「我們被水逆打敗了，我們正努力盡快解決這個問題，並對向您帶來的不辨表達歉意。」還有網友在貼文底下留言表示，很多情侶可能正在苦等彼此的訊息，「Messenger今天可能要為成千上萬的分手負責。」

根據《Teen Vogue》報導，水星一年有四次逆行，在這段時間內會造成溝通不良、技術崩潰、旅行問題和假新聞增加；目前水星正在天秤座逆行，時間將從9月27日持續至10月18日。

►臉書、IG全球死機已3小時！　「網域名稱系統」恐是禍首
►全球當機近7小時　臉書創辦人發文道歉
►臉書當機逾6小時！　員工曝「內部一團亂」：連識別證都不能刷

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►什麼！COACH包才2850元

ET快訊
男遭黑幫私設刑堂拷打　重傷丟包醫院慘死
21歲細肩帶正妹「分神撞2車」　90度側翻畫面曝光
蛋糕比人還要高！吳佩慈「超奢華慶生趴」曝光
撞擊影片曝！拖吊車「插進加油站」　站長還在裡面
15年前機車被偷找到了！　車主大驚：還能騎
Toyz對藥腳「一句冷血話」　害自己也被關
男童離家30小時和街友爽玩　臉書當機延誤找人
「不可能恢復疫情前生活」　醫曝解封2恐怖數字

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

打完BNT疫苗2劑保護力下降！　美研究：半年後預防感染力降至47%

法國前總統爆晚宴伸狼爪！　丹麥前首相指控：桌子下抓我大腿

臉書全球當機7小時崩潰！　Messenger推特發文：被「水逆」打敗了

白宮透露正在「私下處理」中共擾台　強調對台承諾堅若磐石

中國調查船進入馬來西亞經濟海域　馬國召見大使表示抗議

日本「首任經濟安保大臣」對台友好！　曾代表自民黨捐款花蓮震災

美股大跌323點！科技股軟腳那指跌逾2%　台積電ADR跌近2.3%

臉書全球當機7小時終於恢復　祖克柏發文道歉了

臉書大當機7小時　祖克柏身家蒸發近1700億元

吳釗燮：台澳互為重要夥伴　堅決抵抗中國武力入侵

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

打完BNT疫苗2劑保護力下降！　美研究：半年後預防感染力降至47%

法國前總統爆晚宴伸狼爪！　丹麥前首相指控：桌子下抓我大腿

臉書全球當機7小時崩潰！　Messenger推特發文：被「水逆」打敗了

白宮透露正在「私下處理」中共擾台　強調對台承諾堅若磐石

中國調查船進入馬來西亞經濟海域　馬國召見大使表示抗議

日本「首任經濟安保大臣」對台友好！　曾代表自民黨捐款花蓮震災

美股大跌323點！科技股軟腳那指跌逾2%　台積電ADR跌近2.3%

臉書全球當機7小時終於恢復　祖克柏發文道歉了

臉書大當機7小時　祖克柏身家蒸發近1700億元

吳釗燮：台澳互為重要夥伴　堅決抵抗中國武力入侵

猜猜我是誰！老婦2兒子都來電要學費 　機警行員報警揭詐騙

20歲男熱戀國中妹被曝光！黃金海岸淪刑場　3度爆打洩密小情侶

7、8月統一發票開出13張千萬獎！有人小七花28元買飯糰就中

爆量海鮮鋪好鋪滿！新北深夜鍋燒麵　一碗就能吃到7種海鮮超過癮

車廠沒晶片問責台積電！兇手抓到了　劉德音：供應鏈中有人在囤貨

戴資穎球后來到184週陳雨菲緊追！　小天、麟洋將出賽湯姆斯盃

發現金啦！這鄉鎮連3天發放「1千元禮金」…2萬9千鄉民快來領

拿200萬假鈔買毒！男遭黑幫私設刑堂拷打　重傷丟包醫院慘死

張文傑／偷換低價標籤結帳換來詐欺罪責

北漂不再是首選？　全台薪資成長幅度最高前5名出爐

2禮拜沒洗澡！肥柴被姐捉住　死命掙扎＋浮誇尖叫：偶不要～

國際熱門新聞

臉書全球死機！「它」可能是禍首

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

豆腐鯊擱淺亡！印尼居民們爽分食　下場慘了

情侶野戰「觸怒天神」　雷擊劈垮巨樹壓毀100棟民宅

快訊／全球當機近7小時　臉書創辦人發文道歉

臉書一團亂！　員工曝連識別證都不能刷

母女3人「共享老公」每晚輪流睡

中國加入CPTPP　日本新首相岸田文雄存疑慮

FB疑數據遭刪影像曝！　專家指「人為疏失」可能性大

2歲童玩爬欄杆　下秒墜8樓慘死

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

潘朵拉文件曝：籃網台裔老闆蔡崇信操盤阿里巴巴IPO

56共機擾台　美國務院：強烈敦促北京停止施壓台灣

諾貝爾醫學獎得主是「台灣女婿」　與台有淵源

更多熱門

相關新聞

臉書深夜全球大當機　官方表示：We're sorry

臉書深夜全球大當機　官方表示：We're sorry

臉書、IG在4日晚間驚傳大當機，不管是網頁版還是電腦版都無法進入，記者透過時資訊平台Downdetector回報網站觀察發現，不只是台灣，全球用戶在台灣時間4日晚間11點30分過後都有當機的情形發生。

斷線瞬間　臉書「暫時也不曾存在」超詭異

斷線瞬間　臉書「暫時也不曾存在」超詭異

臉書當機延誤尋人！男童離家30小時爽玩

臉書當機延誤尋人！男童離家30小時爽玩

臉書當機7小時恢復　祖克柏道歉了

臉書當機7小時恢復　祖克柏道歉了

臉書大當機7小時　祖克柏身家蒸發近1700億元

臉書大當機7小時　祖克柏身家蒸發近1700億元

關鍵字：

臉書MessengerFacebookMark ZuckerbergInstagramWhatsApp

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

當機1小時　臉書在推特回應了

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

臉書全球死機！「它」可能是禍首

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

即／紐西蘭開放高端！打2劑就可入境

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

保時捷保固期過漏油　車主譙「X你娘」17次

證交所公告13檔注意股票！股王遭點名

陳小春二兒子傻笑狂奔！網驚「都這麼大了」：顏值好高

騎車撞牙叉2男斷頸亡　目擊者驚：皮肉還黏地上

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面