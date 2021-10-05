外媒曝FB「超缺人力」拖慢維修速度！史詩級當機　直接從網路消失

▲臉書與旗下app於台灣時間4日深夜發生「全球大當機」災情。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

社群平台臉書與旗下Instagram、Whatsapp於台灣時間4日深夜發生「全球大當機」災情，目前尚未證實確切原因。但網路安全專家指出，這場「史詩級當機」較可能是內部人為疏失造成，當時臉書甚至直接從網路世界消失。一名內部人士爆料，由於疫情影響，臉書數據中心的技術人員非常少，也因此拖慢修復速度。

《每日郵報》報導，臉書向全球用戶誠摯致歉，但沒有說明當機原因，僅稱是「網路問題」。根據內部人士說法，員工們得知災情後，立刻趕往數據中心支援，試圖手動重啟部分系統，但識別證感應系統卻也故障，根本無法進入辦公室。

▲資安專家認為，臉書當機比較可能是內部人為疏失導致。（圖／達志影像／美聯社）



網路安全專家認為，駭客入侵的可能性較小，反而是內部員工疏失的機率高。他們指出，本次當機可能與「網域名稱系統」（DNS）錯誤有關，一旦網域名稱系統遭到刪除，用戶就無法連線。

網路安全公司CloudFlare首席技術長格雷厄姆─坎寧安（John Graham-Cunningham）認為，臉書對其「邊界閘道器協定」（BGP）進行一系列更新後，導致它從網路世界「消失」。資安專家博蒙特（Kevin Beaumont）也說，「這看起來像是史詩極的配置錯誤，臉書現在（當機期間）基本上不存在於網路世界」。

技術公司Element and Technical執行長霍奇森（Matthew Hodgson）認為，臉書當機突顯「集中化系統」的一大缺點。他解釋，集中化的應用程式只有單一後台，意味著「把所有雞蛋放在同一個籃子裡」，而分散化系統沒有單一故障點，能夠承受重大干擾，相較之下可靠許多。

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