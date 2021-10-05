快訊／諾貝爾物理獎出爐　3學者共獲殊榮

▲諾貝爾物理學獎得主：日本氣象學家真鍋淑郎、德國海洋學家兼氣候學家哈塞爾曼以及義大利理論物理學家帕里西。（圖／翻攝自推特／@NobelPrize）

記者葉睿涵／綜合報導

2021年諾貝爾物理學獎於台灣時間5日下午5點45分揭曉，日本氣象學家真鍋淑郎、德國海洋學家兼氣候學家哈塞爾曼（Klaus Hasselmann）以及義大利理論物理學家帕里西（Giorgio Parisi），因為為人們理解地球氣候、人類如何與地球互動奠定穩固基礎，以及對無秩序材料與隨機程序理論作出革命性貢獻而共同獲得此殊榮。

真鍋淑郎和哈塞爾曼因為對地球氣候進行物理建模、量化可變性和可靠地預測全球變暖而共同獲得了一半的獎項，而帕里西則因為他發現了從原子到行星尺度的物理系統中無序和波動的相互作用而獨得另一半獎項。

現年90歲的真鍋淑郎在美國從事研究工作60年，1960年代起開始研究溫室效應問題，1967年發表相關論文，1969年率先發表「大氣、海洋結合模型」，被美國媒體稱為「溫室效應之父」。而哈塞爾曼最有名的是他所開發的哈塞爾曼模型。

義大利理論物理學家帕里西在量子色動力學和複雜無序系統研究方面有著開創性的發現。他最知名的貢獻包括與義大利理論物理學家阿塔雷利（Guido Altarelli）共同提出部分子密度的量子色動力學演化方程式。

本屆諾貝爾頒獎典禮以實體、線上混合的方式進行，獲獎者將抱回獎牌、獲獎證書以及1000萬瑞典克朗（約新台幣3180萬元）獎金。

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