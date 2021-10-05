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諾貝爾物理獎今揭曉！外媒預測人選曝光　「量子力學」再成大熱門

▲▼諾貝爾獎。（圖／翻攝自諾貝爾獎官網）

▲諾貝爾物理學獎將於5日下午頒發。（圖／翻攝自諾貝爾獎官網）

記者葉睿涵／綜合報導

2021年諾貝爾物理學獎將於台灣時間5日下午5點45分揭曉，這個物理學領域的最高殊榮將花落誰家自然也成了眾人的焦點。《ETtoday新聞雲》就BBC科學節目Inside Science與素有諾貝爾風向球之稱的科睿唯安（Clarivate）「引文桂冠獎」（Citation Laureates）的可能得獎者預測，整理出了以下的可能獲獎領域與熱門人選名單。

▲▼蔡林格（左一）、阿斯佩（中）、克勞澤（右一）。（圖／取自維基百科）

▲蔡林格（左一）、阿斯佩（中）、克勞澤（右一）一直都是諾貝爾物理學獎的大熱門。（圖／取自維基百科）

量子資訊技術（Quantum Information Technology）

往年獲獎呼聲一直都很高的法國物理學家阿斯佩（Alain Aspect）、美國物理學家克勞澤（John Clauser）以及奧地利量子物理學家蔡林格（Anton Zeilinger）今年也同樣榜上有名。他們曾開創早期實驗，證實古典力學中不存在的量子糾纏現象（quantum entanglement），更在2010年因為此研究對量子物理基礎的概念性與實驗性有深刻貢獻，而獲得沃爾夫獎（Wolf Prize）。

▲▼義大利理論物理學家帕里西。（圖／取自維基百科）

▲義大利理論物理學家帕里西。（圖／取自維基百科）

量子色動力學（Quantum Chromodynamics）

義大利理論物理學家帕里西（Giorgio Parisi）在量子色動力學和複雜無序系統研究方面的開創性發現讓他成為今年諾別爾物理學獎的大熱門之一。他最知名的貢獻包括與義大利理論物理學家阿塔雷利（Guido Altarelli）共同提出部分子密度的量子色動力學演化方程式。

▲▼俄裔美國物理學家基塔耶夫。（圖／翻攝自加州理工學院官網）

▲俄裔美國物理學家基塔耶夫。（圖／翻攝自加州理工學院官網）

拓樸量子計算（Topological Quantum Computation）

俄裔美國物理學家基塔耶夫（Alexei Kitaev）在1997年提出拓樸量子電腦的概念後，與美國物理學界的「神鵰俠侶」林德夫婦（Ronald & Maxine Linde）一同在拓撲量子計算中，利用多體系統的拓撲特性對量子訊息進行編碼和保護，並創造一種更穩定的計算模型。

▲▼美國物理學家紐曼。（圖／翻攝自聖菲研究所官網）

▲美國物理學家紐曼。（圖／翻攝自聖菲研究所官網）

網絡理論（Network theory）

美國物理學家紐曼（Mark Newman）以其對複雜網絡（Complex Network）的廣泛研究，包括社區結構和隨機圖模型而聞名，並因此在2014年獲得拉格朗日獎（Lagrange Prize）。

▲▼丹麥物理學家萊娜豪。（圖／翻攝自推特／For Women in Science）

▲丹麥物理學家萊娜豪。（圖／翻攝自推特／For Women in Science）

慢光（Slow Light）

在已知的物理學當中，光的行進速度是最快的，但哈佛大學的丹麥物理學家萊娜豪（Lene Hau）卻成功把光線通過冷卻到絕對零度附近的鈉原子氣體，讓光速減慢至每小時40英里甚至完全停止了光的移動和傳播。此方法有機會用於開發節能電腦的領域中，因此萊娜豪被視為是目前極有可能打破諾貝爾物理學獎得主多為男性現象的優秀女性物理學家。

▲▼英國理論物理學家彭德里。（圖／翻攝自倫敦帝國學院官網）

▲英國理論物理學家彭德里。（圖／翻攝自倫敦帝國學院官網）

超材料（Matematerial）

超材料是一種人造材料，它們具有一些傳統材料所無法實現的特殊性質，比如讓光、電磁波改變它們的通常性質。英國理論物理學家彭德里（John Pendry）曾提出將超材料用於製造類似《哈利波特》故事中的「隱形斗篷」，讓超材料也能被運用於現實生活中，因此也有可能是奪獎的熱門人選之一。

2021年諾貝爾獎頒獎時間（以下皆為台灣時間）
10/4（一）生醫獎
10/5（二）物理學獎
10/6（三）化學獎
10/7（四）文學獎
10/8（五）和平獎
10/11（一）經濟學獎

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