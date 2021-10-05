白宮透露正在「私下處理」中共擾台　強調對台承諾堅若磐石

▲美國白宮發言人莎琪強調，美國對台承諾堅若磐石。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

中國過去4天派出149架軍機擾台，單日數量屢創新高。美國拜登政府4日表示，他們針對北京的行為，正與台灣進行「私下」溝通。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，美國對台承諾「堅若磐石」，「我們也正在私下接觸，透過外交管道傳遞明確訊息」。

《彭博》、《路透社》報導，莎琪表示，中國應該停止「台灣附近的挑釁軍事活動」，並且形容此舉「不穩、錯估風險且破壞區域和平及穩定」。她說，「我們將繼續協助台灣保持足夠的自我防衛能力」。

▲共軍頻繁派遣軍機擾台。（圖／國防部提供）



台灣國防部頻繁通報，中國解放軍派遣軍機侵擾防空識別區。而中國國台辦在官方微博帳號嚴厲譴責、嘲諷台灣外交部長吳釗燮，稱吳釗燮試圖強化台灣國際關係的努力「不過是蒼蠅嗡嗡叫」以及「幾聲淒厲，幾聲抽泣」。

吳釗燮9月27日在美國智庫胡佛研究所（Hoover Institution）演說時提到，台灣持續受到中國威脅，包括灰色地帶戰術、假消息國安攻擊等等，此外，中國還試圖利誘台灣外交盟友，把台灣排除在重要國際組織之外。

台灣政府警告，該地區保持和平，對台灣持續供應半導體的能力至關重要，而當代社會中從汽車到智慧型手機等各項產品都需要此零件。與此同時，各國政府都正努力確保來自台灣的晶片供應充足，加速後疫情時代的經濟復甦。