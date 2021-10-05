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日本「首任經濟安保大臣」對台友好！　曾代表自民黨捐款花蓮震災

▲▼日本內閣新設「經濟安全保障擔當大臣」一職由小林鷹之（右）擔任。（圖／翻攝自駐日代表處網站）

▲日本內閣新設「經濟安全保障擔當大臣」一職由小林鷹之（右）擔任。（圖／翻攝自駐日代表處網站）

文／中央社記者楊明珠東京4日專電

日本岸田文雄內閣上路，最引人關注的就是新內閣新設「經濟安全保障擔當大臣」一職，由小林鷹之擔任。小林對台灣相當友好，2018年曾代表自民黨捐款為花蓮地震賑災。

岸田內閣20名閣員當中，有關經濟的閣員受到高度關注。經濟產業大臣由58歲的萩生田光一、經濟再生大臣由53歲的山際大志郎、經濟安全保障大臣由46歲小林鷹之擔任。

萩生田是前首相安倍晉三的親信，曾說到台灣就像到親戚家一樣。山際曾在自民黨青年局組團訪台時與台灣政壇人士交流、小林2018年3月28日與時任自民黨青年局長、眾議員鈴木馨祐一同到駐日代表處拜會代表謝長廷，遞交關懷花蓮地震的賑災款。

岸田內閣最受關注的經濟安保大臣小林已當選3屆眾議員，政壇資歷淺，但在自民黨內有關討論經濟安保的新國際秩序創造戰略本部，他擔任事務局長，跟隨這個戰略本部的座長（召集人）、也是29日當上自民黨幹事長的甘利明，一起討論、擬定經濟安保意見，提出建言。

經濟安保大臣一職被認為是為了因應中美關係對立引發國際秩序變化所設。日本政府正著手研究經濟安保的中長期戰略。

甘利明是岸田參選自民黨總裁（黨主席）選舉時的選舉對策顧問，他3日在富士電視台節目中強調說：「經濟安保這項新設職務必須能夠對所有省廳（部會）下指令。」他表示，經濟安保大臣一職包括對國家安全保障局（NSS）在內，都要能夠充分掌握。

經濟安保的工作包括確保半導體等重要物資、防止技術外流等。新設經濟安保大臣一職是岸田在參選自民黨總裁時所提出重要政見，今後經濟安保大臣將制訂「經濟安全保障推動法」，規範不過度依賴中國等外國的法規，以及國家有狀況時也能讓國民生活和經濟活動安定的法規。

日本經濟新聞今天報導，岸田內閣反映出「岸田色彩」，20名閣員當中有13人是首度入閣，其中有3位是新生代國會議員。

岸田相當重視設立經濟安保司令塔的重要性，期待執政黨自民黨幹事長甘利與經濟安保大臣小林合作，老幹新枝，讓新政權穩健運作。

甘利曾在前首相安倍晉三執政時擔任日本加入跨太平洋夥伴協定（TPP）談判的主將，今年5月他與當時的副首相兼財務大臣、現任自民黨副總裁麻生太郎、當時的首相安倍晉三聯手在自民黨內組織次團「半導體戰略推動議員聯盟」，主導黨的經濟安保戰略。

因安倍（Abe）、麻生（Aso）、甘利（Amari）的姓氏頭個英文字母都是「A」，被稱為「3A」。 3A於今年6月又成立新的次團「創造新資本主義議員聯盟」，重整自民黨的經濟策略。

在外交、國防、安全保障方面，日本富士晚報報導，日本周邊的外交、安全保障環境趨於嚴峻之際，外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫留任是相當重要的。

報導質疑說，中國國家主席習近平所率領的中國共產黨政權擴大軍事霸權、頻頻挑釁，近來中國戰鬥機、轟炸機等連日侵擾台灣的防空識別區（ADIZ），「難不成是在挑釁日本新首相岸田？」

岸田在9月29日當選自民黨總裁後就與民有約，提出「3覺悟」，包括要堅守民主、堅守日本的和平穩定、主導對人類有貢獻的國際社會」。

岸田今晚在就任首相後的第一場記者會上宣布，本屆眾議員任期至本月21日屆滿，有必要儘速舉行眾議院選舉，爭取人民的信任做好施政。他表明，本月14日解散眾議院、19日舉行眾議院選舉公告、31日舉行投開票。

多位日本政論家指出，預料岸田可以率領執政聯盟自民黨與公明黨打贏眾議院大選，取得眾議院過半席次。

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