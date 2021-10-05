美股大跌323點！科技股軟腳那指跌逾2%　台積電ADR跌近2.3%

▲美股本週起步不佳。（圖／路透社）

文／中央社記者尹俊傑紐約4日專電

美股本週起步不佳，隨著美國公債殖利率走升，科技股賣壓再現，那斯達克指數跌逾2%。臉書及Instagram等旗下社群媒體大當機，股價跌幅直逼5%，拖累大盤表現。

3大指數盤初在平盤附近遊走，隨即一蹶不振，道瓊工業指數終場下挫323.54點，跌幅0.94%，收在34002.92點。標準普爾500指數下跌56.58點，跌幅1.3%，收在4300.46點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫311.21點，跌幅2.14%，收在14255.48點。

美股9月以來頻頻遭遇亂流，科技權值股走勢深具影響力。投資人預期聯邦準備理事會（Fed）即將縮減COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行後祭出的貨幣刺激規模，美國債市動盪，美債殖利率近期隨價格下跌而上揚，拉高市場利率，低利環境中勇猛的科技股首當其衝。

美國10年期公債殖利率今天升至1.48%，高於1日的1.46%。

臉書（Facebook）股價大跌4.9%，創今年最糟單日表現，也在眾家科技權值股中吊車尾。臉書及旗下Instagram、WhatsApp遭遇大當機，全球數千萬用戶受影響；臉書內部文件外流，弊病隨媒體報導攤在陽光下，曾在臉書任職的吹哨者本週將在國會作證，臉書形象恐進一步受創。

亞馬遜（Amazon.com）、蘋果公司（Apple）、Google母公司Alphabet及微軟（Microsoft）股價跌幅都超過2%。

費城半導體指數重挫2.5%。台積電美國存託憑證（ADR）跌幅接近2.3%，收在一個半月來最低點。

隨著國際油價站上7年高點，能源股普遍走揚，為大盤提供些許支撐。電動車大廠特斯拉（Tesla）受第3季交車量創歷史新高激勵，股價上漲0.8%。默沙東（Merck）股價勁揚2.1%，延續上週公布COVID-19口服藥晚期臨床試驗有效帶動的漲勢。

美股夏季屢創歷史新高，9月在通貨膨脹隱憂、聯準會貨幣刺激恐減碼等利空影響下出現疲態。標普500指數9月拉回4.8%，月線連7紅止步；道瓊指數與那斯達克指數同期跌幅分別為4.3%、5.3%，創今年最差單月表現。

美股1日在默沙東COVID-19口服藥試驗利多刺激下收紅，但第4季仍面臨諸多挑戰。

華府深陷政治僵局，朝野議員能否及時調高聯邦政府舉債上限，深受矚目。中國地產業巨擘恆大集團債務危機未解，猶如一顆不定時炸彈。美方延續前總統川普時期對中國貨品加徵的懲罰性關稅，不利全球兩大經濟體修補關係。10月中旬起跑的財報季則是牽動美股盤勢的另一焦點。

本週關鍵經濟數據是美國9月就業報告。根據財經數據供應商FactSet，市場預期9月非農業就業人口增加47.5萬人；受COVID-19疫情回溫影響，全美8月僅新增23.5萬就業人口，遠不如市場預期。