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吳釗燮：台澳互為重要夥伴　堅決抵抗中國武力入侵

▲▼吳釗燮部長接受「澳洲廣播公司」專訪，深入闡述台海情勢、台澳關係及我國申請加入CPTPP等重要議題。。（圖／外交部提供）

▲外交部長吳釗燮接受「澳洲廣播公司」專訪。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮1日接受外媒「澳洲廣播公司」（ABC）專訪，就台海情勢、台澳關係及台灣申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等議題進行深入說明，直言台灣除持續強化自我防衛能力及發展不對稱戰力外，也將與理念相近國家進行安全合作，「假如中國武力犯台，台灣將會堅決抵抗」。

吳釗燮表示，中國從未停止對台灣的軍事威脅，中國近年來頻繁派遣軍機擾台，對台進行假訊息、混和戰，極力壓縮我國際參與空間。台灣是民主國家，政府施政以民意為依歸。透過民意調查顯示，多數人期盼維持兩岸關係現狀，這也是台灣政府努力維持的承諾。

面對中國的威脅，吳釗燮強調，台灣除持續強化自我防衛能力及發展不對稱戰力外，也將與理念相近國家進行安全合作。近年來台灣與美國關係大幅進展，持續推動相關戰略安全及情資交流。台灣與澳洲的關係也十分友好。台灣所捍衛的不只是台灣人民的民主生活方式，更是民主國家共享的民主自由；我方相信，民主終將勝出，台灣終將勝利。

吳釗燮指出，近年來越來越多理念相近國家觀注台海和平與穩定的重要性，澳洲近期所參與的澳日2+2會談、澳法2+2會談、澳美2+2會談以及「四方安全對話」（QUAD）等重要國際場域，都提及維持台海和平與穩定的重要性，凸顯澳洲對台灣海峽及區域和平與穩定的重視。

吳釗燮另指出，台灣與澳洲互為重要夥伴，共享民主自由及法治等普世價值，並均支持自由開放、和平穩定且繁榮的印太區域。台灣樂見澳洲、美國及英國等理念相近國家深化軍事安全合作，以共同捍衛印太區域。澳洲已是多個重要國際機制成員，台灣期盼澳洲在區域安全扮演更重要的角色。

有關台灣申請加入CPTTP，吳釗燮感謝澳洲貿易部長Dan Tehan日前接受媒體訪問時的正面發言，以及澳洲對台灣申請加入CPTPP所展現的支持，我國將進一步與澳洲諮商相關經貿議題。由於CPTPP是一個高標準自由貿易協定，新成員的加入需獲得所有會員國同意，台灣正持續與個別會員國溝通，盼能獲得各國接受。

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