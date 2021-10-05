Toyz「IG限動」洩撈錢計畫　藥腳罵他：罔顧江湖道義

▲Toyz本來擁有高人氣，現卻惹上大麻煩。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊採訪Toyz口中賴帳的下線藥腳A先生，A先生一度因擔心人身安全不願出面，但認為Toyz想靠販賣大麻菸彈賺錢，卻罔顧江湖道義，還是決定出面講述協助Toyz販毒歷程，而他講述的內容也與檢警偵查所得案情大致吻合，唯一不同就在有無黑吃黑及安家費多寡，仍有賴檢警深入調查釐清。

年僅20餘歲的A先生告訴本刊，他平常有打電動，Toyz對他來說是神級玩家，經常關注Toyz電競直播及IG動態。A先生說，去年11月某日，他發現Toyz在IG限動發問：「我想要在台中開夜店，請問有沒有網友熟悉台中八大行業生態？」由於A先生恰好在台中從事相關行業，便留言回覆，2人自此搭上線。

雙方後來互加LINE為好友，也常透過IG私訊聯絡，大多討論在台中展店事宜，A先生說：「我跟他說我想要跟著他一起打電動、經營頻道賺錢，他也答應，要我跟著他。」後來Toyz提議要他先幫忙賣大麻菸彈，還對他說：「你缺錢的話，就幫我賣這個就好。」

A先生回憶，去年12月，Toyz邀他私下見面，2人約在三重碰面，Toyz在車上交辦販毒事宜，還對他說：「我進了一批大麻菸彈，數百顆，過幾天會拿給你，一顆要賣6千元到1萬元。」A先生當下要求Toyz先匯生活費，Toyz答應了，「但他要我拿雙證件給他拍，可能怕我把貨吞了，或是舉報他，事後他確實有匯幾萬元過來。」

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