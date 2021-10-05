臉書當機逾6小時！　員工曝「內部一團亂」：連識別證都不能刷

記者張靖榕／綜合外電報導

全球最大社群平台臉書（Facebook）、Instagram和WhatsApp於4日深夜無預警發生全球大當機，截至目前已當機超過6小時。臉書稍早雖在推透發文表示全力搶修，但現在有消息傳出，工作人員連識別證都無法刷，甚至難以在辦公室建築物內出入。

▲臉書、IG、WhatsApp全球大當機。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約時報》科技線記者、《醜陋真相》（An Ugly Truth）共同作者法蘭蔻（Sheera Frenkel）稍早在推特上表示，她不久前才和臉書的員工通過電話，對方表示發生現在連員工識別證都失效，員工無法進到臉書大樓裡查清楚目前究竟發生什麼狀況，難以衡量這次「災難」的嚴重程度。

貼文發出近3小時，已超過5.1萬人按讚、1.5萬人轉貼，網友紛紛留言，「臉書被自己祖了」、「祖克柏現在正帶著大包鈔票搭飛機去」、「這才不是什麼駭客攻擊，臉書要趕在被調查前趕快把它的數據刪掉。」也有人說許多人都是透過在臉書經營粉專、廣告等謀生，實在沒有什麼好笑的。

美聯社國際分部記者克洛瑟（Philip Crowther）則從他的臉書內部消息得知，「這裡一團亂，所有內部系統也都掛了」，所有臉書員工都在用簡訊或是微軟的Outlook郵件傳遞訊息。