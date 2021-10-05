潘朵拉文件曝光：籃網台裔老闆蔡崇信設境外公司　操盤阿里巴巴IPO

▲「潘朵拉文件」曝光，蔡崇信以境外公司掩護，操作阿里上市掛牌等業務。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

國際調查記者聯盟（ICIJ）公布的「潘朵拉文件」顯示，中國阿里巴巴集團董事會台裔加籍執行副主席蔡崇信透過在境外避稅天堂註冊的公司持有阿里巴巴股份，並操作IPO等業務。

蔡崇信（Joseph Tsai）在富比士排行榜上名列加國第二富豪。他近年買下美國職籃NBA布魯克林籃網隊（Brooklyn Nets），並豪砸1.57億美元購入紐約曼哈頓（Manhattan）的頂層豪宅，更讓他聲名大噪。

這名台裔加籍富商估計擁有145億美元（台幣約4040億元）淨資產，這些錢主要來自他在中國電商巨頭阿里巴巴集團的股份。

ICIJ取得的外洩記錄顯示，蔡崇信控制著一個境外公司網絡。蔡崇信也被認為是阿里巴巴聯合創始人馬雲的得力助手。

▲蔡崇信收購布魯克林籃網隊，曾與杜蘭特一同觀賽。（圖／翻自WNBA官方推特）

根據潘朵拉文件（Padora Papers），蔡崇信至少是12間在境外避稅天堂註冊公司的董事或股東，公司註冊地遍及英屬維京群島（British Virgin Islands）、開曼群島（Cayman Islands）、巴哈馬（Bahamas）。

參與調查報導的「多倫多星報」（Torento Star）邀請德國烏茲堡大學（University of Würzburg）中國商業與經濟系主任費雪（Doris Fischer）檢視相關文件。費雪認為，儘管蔡崇信是阿里巴巴第2大股東，但中國規定外資不能直接投資科技、媒體等產業，且蔡崇信是加拿大公民，因此他僅能持有阿里巴巴在避稅天堂註冊子公司的股份。

阿里巴巴是透過VIE（Variable Interest Entities，可變利益實體）企業結構在避稅天堂設立控股公司的眾多中國企業之一。這為外國人投資中國公司打開了後門。 在中國法律中，VIE結構位處灰色地帶。

費雪認為，文件顯示蔡崇信在阿里巴巴複雜境外業務結構中扮演關鍵角色，「很明顯，他在利用這些結構，利用避稅天堂提供的機會，來完成他為阿里巴巴所做的IPO（首次公開募股）等任務」。

這些空殼公司中，MFG Limited公司於1999年在英屬維京群島註冊成立，成立時間與阿里巴巴集團同年。該公司帳目說明蔡崇信如何利用MFG持有數百萬股的阿里巴巴股票，這些股票還在與他有聯繫的境外公司和個人之間持續流動。

舉例來說，外洩紀錄顯示，2003年12月15日，蔡崇信自MFG Limited公司將超過300萬股的阿里巴巴股票當作「禮物」，轉讓給維京群島另家名為PMH Holding的公司。2年後，蔡崇信被任命為PMH的唯一董事。5年後，即2010年，MFG又向PMH買下幾乎相同數量的股票。

多倫多大學（University of Toronto）金融系教授傑福瑞（Craig Geoffrey）認為，MFG免費發行的數百萬股，可能被當作給阿里巴巴員工的報酬，包括蔡崇信本人。

多倫多星報報導，蔡崇信並未回覆該報針對與他有關境外公司與其間金流提出的相關問題。