快訊／臉書、IG全球死機已3小時！　CNN：「它」可能是禍首

▲Facebook、Instagram及Whatsapp全球當機。(圖/達志影像/美聯社)



記者董美琪/綜合報導

美國社群媒體臉書(Facebook)、Instagram及WhatsApp 4日深夜發生全球大當機,許多用戶哀鴻遍野。當機追蹤監測網站「DownDetector」顯示,台灣時間4日深夜11時許開始,全球各地數千萬用戶反應當機情況,臉書股價也下跌超過5%。美國媒體認為疑似域名系統出問題,也凸顯臉書沒有快速解決的方法。

臉書在當機1小時後在Twitter上發文,「我們正在努力盡快讓一切恢復正常,對於給您帶來的不便,我們深表歉意。」僅表示會盡快修復,未多解釋當機原因。

▲臉書出現不明當機。(圖/路透)



臉書網站超過3小時無法開啟;Instagram和WhatsApp可以開啟,但無法下載新內容或發送消息,只能停留在舊有內容,當機原因仍不明。一些網友反應,綁FB帳號的手機遊戲也因此不能登入。

根據CNN報導,多位安全專家指出網域名稱系統 (Domain Name System,DNS)問題可能是罪魁禍首。DNS是可以將網站名稱換成可讀取的IP位址。網路安全服務公司Cloudflare首席執行官表示,臉書看起來沒有被攻擊的跡象。思科(Cisco)網路分析部門ThousandEyes在Twitter表示,經測試顯示,當機是因為DNS持續的故障造成的。不過針對CNN提問這點,臉書發言人尚未立即回應。

Facebook股價在周一午盤交易中下跌超過5%,成為近一年來最糟糕的交易日。

ThousandEyes tests can confirm that at 15:40 UTC on October 4, the Facebook application became unreachable due to DNS failure. Facebook’s authoritative DNS nameservers became unreachable at that time. The issue is still ongoing as of 17:02 UTC. pic.twitter.com/zNmZWTxEUo