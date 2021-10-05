「開放式廁所」刷新租屋極限！7千5超扯套房　網驚：洗澡兼洗房間

▲月租7500元的套房。（圖／奇葩裝潢分享中心授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

北部租金昂貴，為了省空間常會出現奇怪格局的租屋處！近期臉書流傳一則租屋廣告，一間簡單的小套房租金7500元，空間看起來不小，一個人住剛剛好，不過浴室卻是悲劇，竟然和房間沒有隔開，只砌了一道矮牆並裝浴簾擋住，引發眾多網友熱議。

網友投稿到臉書粉專「奇葩裝潢分享中心」並尷尬地問，「最近流行開放式廁所嗎？」房間設計本身沒有大問題，空間也足夠，不過浴室竟然沒有另外做隔間，僅用了一道矮牆和睡覺的床區隔，牆壁上半部完全中空，轉頭就能看到熱水器裝在牆上，甚至還有微微露出的蓮蓬頭，有人在使用廁所或是洗澡也是一掀開浴簾就看到。

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▲赤裸的浴室。（圖／奇葩裝潢分享中心授權提供）



奇葩設計讓網友紛紛驚呼，「蓮蓬頭那個位子洗澡根本就是外面地板會噴得到處都是水」、「成人卻要用幼稚園廁所」、「是泳池更衣室改裝的房子」、「浴簾有跟沒有都沒差了吧，蓮蓬頭裝那位置是想洗整間房的地板嗎」、「冬天一洗澡整個房間都起霧」、「這讓我想起獄中不太好的回憶」。

不過也有網友可以接受，「邊洗澡邊吹冷氣是我的夢想」、「看過那麼多牙拜（糟糕）的房子我竟然覺得這個還可以」、「不知道為什麼覺得這個設計很讚」。