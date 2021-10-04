牛津研究：便祕藥「力洛錠」改善認知障礙！6天就就能增強記憶力

▲牛津大學最新研究顯示，便祕藥物「力洛錠」可以增強記憶力，並改善認知功能。（圖／翻攝自高雄市立大同醫院網站）

記者閔文昱／綜合報導

英國牛津大學的研究人員在一項最新研究中發現，用於治療便秘的藥物「力洛錠」（Resolor，或稱Prucalopride）可能有助於治療認知障礙，讓重度憂鬱症、精神分裂症和躁鬱症的患者提高更清晰的思考能力，並在短短6天就能有增強記憶力的效果。

根據英國《電訊報》報導，嚴重的精神障礙會對患者的生活產生嚴重影響，然而，這類症狀目前用藥物治療的效果都相當有限，因此牛津大學的研究人員在開發治療認知障礙的藥物時發現，一種含有血清素受體5-HT4的便祕藥物「力洛錠」可以改善認知功能，讓研究人員相當訝異。

▲精神障礙用傳統藥物治療，效果有限。（圖／取自免費圖庫Pexels，下同）

首席研究員安加拉德（Angharad de Cates）博士在歐洲神經精神藥理學會議上表示，有44名18到36歲的健康志願者參與試驗，其中，有23 人服用力洛錠，另外21人服用安慰劑，並在6天後，讓所有受試人員接受功能性磁振造影（fMRI）掃描，期間會向受試者展示一系列動物和風景的影像，在掃描過程中再次展示另一組類似的圖像，最後要求受試者將2者區分開來。

安加拉德指出，實驗結果顯示，服用安慰劑的受試者有76%能識別出之前看過的影像，而服用力洛錠的受試者則有高達81%能辨識，記憶力明顯更好，另外，fMRI掃描結果也表明，力洛錠受試者的大腦中，與認知相關的區域活動增強，與記憶相關的區域，如海馬體和右角回等，也都有活動增加的跡象。

研究的資深作者墨菲（Susannah Murphy）坦言，使用傳統抗憂鬱的藥物雖然能改善與憂鬱症相關的情緒低落，但許多患者也會出現記憶力相關的問題，「這項研究提供了一種新方法，可能有助於治療這些殘留的認知症狀。」

墨菲透露，這項研究還在概念驗證階段，但已經是研究的起點，目前已經在計畫進一步延伸研究，看看這些藥物是否具有臨床意義。