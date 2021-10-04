跳水天菜自爆奧運前染疫！康復9個月仍有症狀：像被蒸汽壓路機碾過

▲英國跳水天菜戴利自曝曾在今年1月感染新冠。（圖／翻攝自IG／madewithlovebytomdaley）

記者葉睿涵／綜合報導

英國跳水天菜戴利（Tom Daley）在東奧囊括雙人跳水金牌與個人項目銅牌，不過他最近在新書中自曝，他在參加奧運前曾染上新冠肺炎，至今仍飽受新冠後遺症困擾，不過還好這一切並未影響他在東奧上的發揮。

綜合《地鐵報》與《哈芬登郵報》報導，戴利最近在新出版的自傳《探頭換氣》（Coming Up for Air）中透露，他在2021年1月曾感染新冠肺炎，並出現高燒、呼吸困難等症狀，讓他擔心自己可能隨時死去。

他表示，當時距離東京奧運只剩短短數月，但他卻感到「肺部充滿壓力，像是胸腔周圍被好幾袋米壓住了一樣，我無法站立，因為我一直感覺到房間在旋轉、燈光刺眼，我的身體像是無法獲得足夠的氧氣一般」。

▲戴利在新書中分享他染疫後的經歷。（圖／翻攝自亞馬遜官網）

隨著病情惡化，他的血氧也不斷下降，醫護更在X光片中發現他的肺部佈滿斑點，並強迫他留在醫院接受10幾個小時的治療。戴利透露，「我知道我的身體正在退化，頭像被鉗子夾住了，而身體又像被蒸汽壓路機碾過一樣，我真的很害怕我會需要靠呼吸機生存」，他甚至還向丈夫交代了遺言。

還好，戴利在3天后迅速康復，且這場大病也未影響他在東奧中的表現，並奪得1金1銅的佳績。不過戴利也承認，儘管他目前已康復，但他至今仍飽受新冠後遺症困擾，心血管的健康指數一直無法達標。戴利的雙人10米跳台搭檔馬提李（Matty Lee）也在今年東奧結束後確診新冠肺炎。

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