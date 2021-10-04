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心碎一幕曝！動物內臟、骨頭中翻找食物充飢　巴西貧民：非常感激

▲▼新冠疫情使巴西經濟不平等程度在2021年第一季達到9年來最高，貧民窟持續增加。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 新冠疫情使巴西經濟不平等程度在2021年第一季達到9年來最高，貧民窟持續增加。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠疫情大流行及通膨飆升使數百萬巴西人陷入貧困，曾獲獎的攝影記者佩索托（Domingos Peixoto）近日在里約拍下的影片中，巴西貧民在一輛準備開往寵物食品及肥皂工廠的貨車上，在動物內臟、骨頭堆裡翻找食物，畫面全被紅色的殘骸塞滿，令人震驚。

《衛報》報導3日報導，貨車駕駛桑托斯（José Divino Santos）坦言，「有時候，我很想哭」，這些動物殘骸是他從超市取來的，要運往工廠製成寵物罐頭或肥皂，過去人們會向他要來當成給狗啃的骨頭，如今卻是用來分給里約的窮人。

前來尋覓食物的51歲婦女席爾瓦（Denise da Silva）說明，她最近失去了伴侶，必須獨力餵飽5個孩子和12個孫子，「我已經很久沒有看到肉了，從疫情爆發以前就是如此」，對於能在其中找到食物非常感激。

57歲的佩索托記錄里約社會問題長達30年，至今仍對里約人民在屍堆中翻找的畫面感到震驚，「我已經二天沒睡了，還在試圖消化這一切。」令他難以忘懷的是，他看見有人帶著開心的笑容迎接這輛貨車到來，「因為他知道這代表他又有一天的食物。」

佩索托拍下的一張照片成為巴西雜誌Extra封面，標題為「巴西2021：飢餓的痛苦」，曝光後點燃民眾怒火，引發強烈抗議。根據統計，自導致60萬人喪命的新冠疫情爆發以來，已有1900萬巴西人挨餓。數千名抗議者2日走上里約街頭，譴責總統波索納洛（Jair Bolsonaro）對疫情的應對，加劇貧窮。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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