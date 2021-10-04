「令和大叔」菅義偉卸任首相　任內5度贈台疫苗、強調台海安全

▲ 菅義偉今率內閣總辭。（圖／路透）

文／中央社東京4日綜合外電報導

日本前首相菅義偉今天上午率內閣總辭，正式卸下首相職務交棒岸田文雄。他執政這一年多來，多次在重要國際場合強調台海和平重要性、在聯大為台發聲，並5度援台疫苗逾390萬劑。

菅義偉在去年前首相安倍晉三因病請辭後，以黑馬之姿從黨內競爭者中脫穎而出，接手安倍餘下的一年多任期，從去年9月16日上任以來，共執政384天。

▲ 菅義偉公布新年號為令和的照片爆紅。（圖／路透社）

菅義偉因「令和大叔」的形象深植人心，加上「無派閥」、「非世襲」的身分，創下日本執政黨自民黨首例，清新形象讓他在上任初期備受期待，部分日媒民調支持度高達超過7成。

但一年多來，反覆的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓菅內閣疲於因應，在疫情下硬著頭皮舉辦東京奧運與帕運更加深日本民眾的不安，導致民調數字直直落到幾乎砍半。原本多次表態有意繼續執政的菅義偉最後宣布放棄連任，以挽救自民黨在接下來即將登場的眾議院大選選情。

菅義偉9月就任週年時，提及自己上任一年的政績，便說是「致力於防疫措施的一年」。

回顧菅義偉執政期間，外交國防方面延續聯美抗中友台路線，定調台灣海峽的安定與日本國防安全息息相關。

不僅菅內閣成員多次公開表述此一論點，菅義偉本人也多次在重要國際重要場合強調台海和平穩定的重要性，如今年4月他赴美與美國總統拜登進行的美日高峰會談、7大工業國集團（G7）峰會或是美日印澳四方安全對話（QUAD）會談等，使台海重要性在國際上獲得關注。

▲ 美日峰會聯合聲明提及台海安全。（圖／達志影像／美聯社）

今年5月台灣最缺疫苗時，日本政府僅約2週便拍板不經COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）、直送疫苗到台灣解燃眉之急，從6月4日提供第一批近124萬劑英國阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）疫苗後，至今共陸續無償提供5批AZ疫苗、共約390.4萬劑給台灣。

台灣捐贈日本1萬台血氧儀等醫療物資，菅義偉也在推特發文，以中文、日文雙語表示感謝，指出日本與台灣向來本著人道主義精神同心協力，因此培養出了堅定的友情。

菅義偉更在9月第76屆聯合國大會總辯論發表預錄演說時，特別為台灣想以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）發聲說，「在因應全球衛生問題上，不能製造地理上的空白」。

在內政方面，菅義偉任內對拖延已久的311福島核災核廢水做出最後決定，規劃要在兩年後排入海；還有調降手機費率、行政手續數位化、新成立「數位廳」等，並為實現零碳社會，訂下2050年溫室氣體零排放的目標等。（譯者：顧荃／核稿：盧映孜）