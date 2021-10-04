無人小船挑戰大西洋最強颶風　巨浪狂捲「第一視角」震撼影片曝

記者張寧倢／綜合外電報導

四級颶風山姆（Hurricane Sam）是今年到目前為止大西洋最強風暴，持續風速達每秒64公尺，但並不會登陸。為了更深入研究颶風數據，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）和私營無人機公司Saildrone合作在大西洋放置了5艘無人帆船，其中一艘順利拍攝到第一視角的颶風中心畫面，看起來如同身處驚濤駭浪。

▲美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）利用無人機深入四級颶風，接近暴風中心的位置，拍攝到末日般的驚濤駭浪場景。（圖／翻攝自YouTube／Saildrone，下同）

根據NOAA與美媒《Axios》報導，NOAA與Saildrone公司合作在颶風季節時部署5艘無人水面帆船在大西洋上，全天候蒐集數據，以利深入研究颶風並改善天氣預報，帆船機體配備了「颶風翼」使其能在極端強風中繼續工作，將氣溫、相對濕度、風速和風向、水溫和鹽度，以及波浪高度和周期等數據傳回NOAA的研究室。

而其中一艘SD 1045號9月30日被導向四級颶風山姆暴風範圍，接近眼牆核心區域，拍攝到了15公尺高的大浪加上風速突破193公里的強風的危險畫面，觀者就像是以第一視角乘坐在激烈搖擺的船上，體驗暴雨中的驚濤駭浪，影片相當令人震撼。

NOAA科學家福爾茨（Greg Foltz）表示，研究人員希望能藉著利用無人機蒐集數據，來改善颶風迅速增強的預測模型，「當颶風在幾小時內強度遽增時，對沿海社區將構成嚴重威脅，利用無人帆船等的無人系統的新數據將幫助我們更好地預測驅動颶風的力量，及早發出天氣警報。」Saildrone創辦人詹金斯（Richard Jenkins）則說，「我們很自豪能設計出一種可在地表最極端天氣的條件下運行的機器。」

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