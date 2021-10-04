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醫師大讚女病患「皮膚很好」　1秒惹怒她老公！衝進診間打到腦震盪

記者吳美依／綜合外電報導

俄羅斯下瓦爾托夫斯克（Nizhnevartovsk）發生一起離譜案件，皮膚科醫師日諾克烈夫（Vladimir Zhirnokleev）正在替一名穆斯林女病患看診，他檢查完後稱讚對方「皮膚很好、很漂亮」，卻因此遭患者丈夫痛毆一頓，最後被診斷出頭部瘀傷、重創與腦震盪。

RT等外媒報導，女病患看診後抱怨，醫師的檢查沒有遵守「伊斯蘭法」，29歲丈夫阿齊莫夫（Bakhriddin Azimov）聽聞後火冒三丈，立刻衝進診間展開攻擊。他事後表示，「醫師在檢查時恭維我的妻子，這不符合原則。如果你是一名醫師，就做好自己的工作，過度讚美或私密提問都超出了醫師的職責範圍」。

▲▼俄羅斯醫師被女病患的老公暴打。（圖／翻攝RuNews24）

▲▼俄羅斯醫師被女病患的老公暴打。（圖／翻攝RuNews24）

▲俄羅斯醫師被女病患的老公暴打。（圖／翻攝RuNews24）

醫師日諾克烈夫喊冤表示，他只是請女病患露出手肘、肚子以及背部，完全沒有要求脫衣，只是在檢查結束後提供臨床診斷結果，才會說上述部位「皮膚很好、很漂亮」。

日諾克烈夫認為，穆斯林族群「應該冷靜並有建設性地與院方管理階層解決問題」，而非直接衝進來暴力洩憤，此舉不論在道德或法律層面都是不合理的。據悉，阿齊莫夫目前被指控觸犯流氓罪，已經遭到軟禁。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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