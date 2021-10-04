第100任註定短命！從數字看日本首相　安倍晉三在任3188天居冠

▲日本自民黨總裁岸田文雄4日被國會指名為第100任首相。（圖／路透）



文／中央社

日本自民黨總裁岸田文雄今天被國會指名為第100任首相，由於本屆眾議院可能在14日解散、31日改選，新的眾議院選後將重新指名第101任首相，讓第100任首相任期註定「短命」。

日本時事通信社、日本經濟新聞報導，岸田今天被眾參兩院指名為第100任首相，也是日本第64位首相；雖然從日本1885年實施內閣制以來，這次是值得紀念的「第100任」，但碰上即將到來的眾議院改選，讓第100任首相任期註定只有短短約一個月。

2個月內2次首相指名選舉

岸田今天稍晚獲日皇親自任命後，很可能在14日解散眾議院，預計19日公告眾議院大選、31日投開票；如果自民黨選後依然能掌握國會多數席次，岸田將會在選後召集的「特別國會」上，再度被指名為首相，並被日皇任命為第101任首相。

特別國會指的是眾議院解散進行選舉後所召開的會議。日本憲法規定，從眾議院被解散後所進行的選舉日起，30天內必須召開特別國會。

日本首相任期從日皇任命起算，一直到內閣總辭止為一任，所以一位首相可以擔任不只一任，例如前首相安倍晉三就擔任過4任，分別是第90任、96任、97任及98任。

▲從歷任首相在任期間來看，安倍以3188天居冠。（圖／路透社）



在任3188天 安倍障礙難超越

從歷任首相在任期間來看，安倍以3188天居冠，締造難以超越的「安倍障礙」；第2名是在任2886天的桂太郎；第3名是在任2798天的佐藤榮作。

岸田前任的菅義偉在任384天，在二次大戰後34名首相中名列第12短；在任期間最短的首相是二戰結束後的東久邇宮稔彥，只有54天。

接任首相年紀 岸田名列第39

日本歷代首相中，伊藤博文44歲就擔任首相，是史上最年輕首相；第2名是二戰期間擔任首相的近衛文麿，時年僅45歲。

如果單看二戰以後，安倍52歲擔任首相最年輕；岸田以64歲排名第39；擔任首相時年紀最大的是鈴木貫太郎，時年77歲。

▲卸任首相菅義偉4日率領內閣總辭。（圖／路透）



山口縣可謂首相搖籃 岸田故鄉廣島排第3

從首相出身地來看，山口縣共出過包括安倍等8名首相，堪稱「首相搖籃」；東京都以出過5名首相排名第2；岸田出身的廣島縣與岩手縣、群馬縣同樣出過4名首相，並列第3。

廣島縣在岸田之前的3名首相，分別是加藤友三郎、池田勇人及宮澤喜一。

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