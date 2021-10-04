濃痰卡喉硬化成發霉鮑魚！超噁照片曝　醫警告：新冠不是普通感冒

▲馬來西亞新冠患者濃痰卡喉無法呼吸。（圖／翻攝自Facebook／Hana Hadzrami）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞醫師哈娜（Hana Hadzrami）最近在Facebook曬出一名新冠病患的濃痰照片，聲稱她的病患已因濃痰阻塞呼吸道導致無法呼吸，警告人們「不要再將新冠當成普通感冒」，並祈願病患能早日康復。

據《星洲日報》等當地媒體報導，哈娜4日在Facebook曬出一張從新冠患者呼吸道抽出的濃痰照片，只見濃痰早已變成灰綠色的半固體狀態，用鑷子夾出後，可見濃痰足有半個手掌大小，看起來就像一隻發霉了的小鮑魚。

哈娜在帖文中寫道，這名患者已在她的加護病房（ICU）入住超過2個月，還曾經被轉移至多個ICU以接受更好的治療，然而由於患者染疫後身體虛弱、無法自行排痰，導致痰液凝固形成硬塊，堵住呼吸道無法呼吸。

幸運的是，在哈娜與醫護為患者進行插管治療後，這塊已發硬的濃痰得以被取出，「我們也從患者的肺部抽出另一塊又濃又粘的黃色粘痰，這位病人還很年輕，我希望他能盡快康復，早日出院」。哈娜也在文末表示，「看到這裡，你還認為新冠只是普通感冒嗎」，警告人們感染新冠的風險。

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