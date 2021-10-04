星國數學題難倒全網！小學生考場崩潰翻桌　「終極大魔王」題目曝

▲新加坡小學生在考畢業考的數學試題時，因為一題「海倫與伊凡的硬幣」算術當場抓狂。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

新加坡在10月1日舉行小學畢業考（PSLE）的數學考試，然而這些年僅12歲的小孩卻因為題目太難，直接在考場中崩潰大哭、失控翻桌嘔吐，其中一題被稱為「終極大魔王」的數學題更在網上掀起熱議，就連銀行、醫院的社群小編都紛紛po文，除了挑戰難題外，也藉此主題來宣傳自家品牌。

綜合亞洲新聞台與《早報》報導，這道被網友們稱為「終極大魔王」的數學考題如下。

海倫（Helen）和伊凡（Ivan）擁有相同數量的硬幣。海倫有一些50元硬幣和64枚20元硬幣，硬幣的重量為1.134公斤；伊凡則有一些50元硬幣和104枚20元硬幣，問：

1. 誰擁有更多錢？一共多出了多少？

2. 假設每枚50元硬幣比20元硬幣重0.0027公斤，那伊凡的硬幣有多重？

截至目前為止，新加坡的教育部尚未公開考題的正確答案，但這題數學題已在網路上掀起熱議。有熱心網友算出答案指出，這2題的答案分別為「海倫多12元」和「伊凡的硬幣重量為1.026公斤」，但也有網友表示，不管誰擁有更多的硬幣，「我只知道換衣時要從口袋拿出這麼多硬幣實在太麻煩了」。

為「海倫和伊凡的硬幣」而瘋狂的除了網友們，還有各家品牌的社群小編。新加坡的星展銀行（DBS）趁機發文表示，當海倫和伊凡都忙著數硬幣時，雅各（Jacob）早已使用DBS的網銀PayLah買了最後一支雞翅，而華僑銀行（OCBC）則表示，海倫和伊凡大可將硬幣帶到OCBC的現金存款機，免費將硬幣存入銀行。

除了銀行外，政府單位也對此話題深感興趣。陸路交通管理局（LTA）建議，海倫和伊凡可以使用SimplyGo服務，用智慧支付平台搭車，就不用處理麻煩的硬幣；財政部（MOF）則鼓勵海倫和伊凡要認真儲蓄，以備不時之需。最出乎意料的莫過於新加坡中央醫院（SGH）的帖文，他們提醒海倫和伊凡在疫情期間，數完硬幣後一定要記得用肥皂洗手，以免被病毒感染。

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