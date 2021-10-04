「潘朵拉文件」驚見275名韓國人！SM李秀滿在列　設空殼公司買豪宅

▲「潘朵拉文件」名單包含SM娛樂創辦人李秀滿，其被爆料在香港至少掌控5間空殼公司。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

國際調查記者聯盟（ICIJ）日前公佈由全球117國600多名記者聯合參與調查的「潘朵拉文件」（Pandora Papers），其取得全球14間金融服務業外洩的1190萬份文件，內容提及多國35名政要海外逃漏稅、洗錢秘辛。其中，有高達235名韓國人也名列其中，包含韓國流行音樂（K-POP）巨擘李秀滿、南韓前總統全斗煥的胞弟全敬煥。

根據韓媒《News1》報導，國際調查記者聯盟（ICIJ）在南韓的合作媒體對象為非營利獨立媒體「打破新聞」（뉴스타파）。潘朵拉文件於當地時間3日被正式公開後，打破新聞也於今（4）日在官網上刊登相關報導，其資料來源為從香港日新會計事務所有限公司（IL Shin CPA Limited，일신，暫譯）、日新諮詢顧問公司所取得的150多萬份文件。

打破新聞將焦點聚集在文件中所出現的韓國人姓名、企業，其中高達8萬8353份文件出現韓國人的姓名，而8萬274份文件則與韓國人在香港設立的日新會計事務所有限公司有關。報導指出，有400多人在文件中被描述為空殼公司的實際收益擁有者（beneficial owner），其中已確認的姓名有275個、已確認的公司有184個。

在該份名單中竟然可以發現，在南韓大名鼎鼎的SM娛樂創辦人、最大股東兼總製作人李秀滿，他在香港擁有5間空殼公司，其中透過實際掌控寶亞發展有限公司（POLEX DEVELOPMENT LIMITED），以此做為迴避海外房地產購買限制的手段，並在美國加州馬里布（Malibu）買賣別墅等房地產。

對此，SM娛樂在報導刊登後，痛批報導內容為「毫無根據的指控」，並表示將採取法律行動。SM娛樂表示，「該間位於香港、被指控是空殼公司的有限公司，其實是美國移民者李秀滿總製作人利用父親James Heejae Lee在韓國持有的財產所創立的。李秀滿的父親透過合法程序，將銀行帳戶內的錢換匯並送至香港，在香港成立有限公司。」

▲全斗煥的胞弟全敬煥。（圖／翻攝自韓網）

另外，打破新聞預告將於明（5）日在報導中，公開南韓前總統全斗煥胞弟全敬煥（전경환）在美屬薩摩亞設立幽靈公司併吞龐大財產的真相。

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