貝佐斯火箭公司被譏「漏水飛船」　21離職員工爆料：根本有毒企業

▲世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）創立的太空企業「藍色起源」公司被前員工爆出黑料。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）事業版圖擴及太空企業，藍色起源（Blue Origin）公司研發的火箭還在7月阿姆斯壯登陸月球52年之際，載著貝佐斯等人登上太空。然而，現有20多名離職員工寫信控訴藍源公司工作環境惡劣、不遵守安全協議，「這公司有毒」、「公司就像一艘漏水的飛船」。

綜合CNBC等美媒報導，貝佐斯近年將事業重心放在太空火箭公司「藍色起源」，結果最近爆發離職潮，外媒一度傳出今年以來藍源的員工離職率已突破20%，往年則只有8至9%，發言人跳出來回應稱，過去全年離職率從未超過12.7%。然而就在上周，有21名前員工發表聯合署名信件，指控公司強迫員工簽署嚴格保密協議、扼殺內部反饋、忽視安全問題，甚至出現性別歧視與性騷擾，「這公司根本有毒」、「藍源是人生中最糟的工作經歷」。

▲貝佐斯的藍源公司公開火箭「新謝帕德號」（New Shepard）。（圖／路透）

此外，員工們還爆料，包含CEO史密斯（Bob Smith）在內的那些與貝佐斯關係密切的高層，為了迎合貝佐斯與馬斯克的太空競賽，讓他能盡早登上太空，向原本就人力不足的工程師們施壓，要他們趕進度、便宜行事，不僅打擊了員工士氣，也威脅了火箭的安全，「貝佐斯登上太空時，我們不像他那樣興高采烈，反而帶著強烈的不安感，有些人根本不敢看了。與其他億萬富翁競爭，為貝佐斯取得進展似乎比安全問題更重要，因為顧及安全可能會拖慢進度。」

▲離職員工爆料，貝佐斯很在意與馬斯克等世界億萬富翁之間的太空競賽。（圖／路透、達志影像／美聯社）

信中提到，去年藍源領導層對於火箭的飛行次數過少感到「越來越不耐煩」，貝佐斯眼看馬斯克的SpaceX公司已完成首次太空載人飛行，在高層會議上劈頭就問說馬斯克何時要起飛？最終會議結果訂出每年要發射多達40次的目標。有工程師就表示，在現有的資源和人員下，瘋狂發射火箭只會嚴重影響飛行安全，連他自己都不敢搭乘藍源的火箭升空。

▲火箭「新謝帕德號」7月升空畫面。（圖／翻攝Blue Origin）

報導稱，這些指控已經引起美國聯邦航空管理局（FAA）的注意，其監管單位正在介入調查信件中提到的航空安全疑慮。而藍源公司則回應，公司領導層是真誠開放的，並以謙遜的態度審視自己最堅定的信念，「我們絕不容忍任何形式的歧視或騷擾，也提供多種申訴途徑，包括為員工提供24小時全天候匿名熱線，且對任何發現進行調查並採取行動。」

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