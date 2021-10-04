男友出遊爽打卡！她用IG「1功能」狠逮偷吃證據　FBI等級神招曝光

記者葉睿涵／編譯

英國女網友鮑威爾（Chloe Powell）最近在TikTok發布影片，揭露她的好友是如何用一個神招發現她男友出軌，瞬間吸引了數十萬網友觀看，並稱讚她的好友「簡直是個天才」、「不去FBI太浪費了」。

據《每日郵報》報導，在影片中，鮑威爾的女性友人表示，她在懷疑男友出軌後，利用Instagram裡的定位搜索功能，瀏覽了男友打卡地點中的所有照片和限時動態，並在某位陌生女子的打卡照片背景中發現了男友的身影，從而找到男友出軌的證據。

▲鮑威爾的朋友居然用IG打卡抓包男友出軌。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

影片曝光後瞬間吸引不少網友前來觀看，儘管鮑威爾的朋友將自己的行為稱作「精神失常」，但許多網友仍表示，完全能理解她的行為，也非常支持她這麼做，甚至還有網友笑稱，她優秀的偵查能力不被英國安全局（又稱軍情五處，MI5）或聯邦調查局（FBI）看中真的太浪費了。

有網友留言道，「你簡直就是天才」、「完全不是精神失常，男人們總是把我們當傻瓜，但你絕對是因為感覺到有什麼地方不對勁才會這麼做的」。影片也釣出了有相同經歷的網友寫道，「我也曾利用類似方式，抓到我男友出軌的。」

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