潘朵拉文件曝！烏克蘭總統靠「砲轟貪腐政客」當選　竟用同1招避稅

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

國際調查記者聯盟（ICIJ）公布「潘朵拉文件」（Pandora Papers），指控多國政府高層與國家元首在境外避稅天堂隱匿可觀資產。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）當年也抨擊並誓言整頓政客貪腐歪氣，因此以73％超高支持率當選，如今卻被爆出握有境外公司股份，逃稅手法和他批評的對象如出一轍。

「潘朵拉文件」披露全球14間金融機構資料，爆出多國政府高層與國家元首貪腐醜聞，其中約35名現任或前任領導人面臨貪汙、洗錢與逃漏稅等指控。

澤倫斯基原為喜劇演員，並於2019年當選烏克蘭總統，選前申報資產包括汽車、不動產，以及與老友及電視圈搭檔共同擁有的3間境外公司。但是，他卻隱瞞在「避稅天堂」英屬維京群島（BVI）註冊公司Maltex Multicapital Corp擁有25%股份，直到大選前2周，才把股份轉讓給好友。

▲澤倫斯基曾為喜劇演員，2019年當選總統大位。（圖／路透）



「潘朵拉文件」還指出，澤倫斯基涉入龐大的境外公司網絡，而他贏得總統大位後，也把共同擁有境外公司股份的親信帶入政府，包括現任國安局長巴卡諾夫（Ivan Bakanov）、貼身助理薛里夫（Serhiy Shefir）等等。

澤倫斯基選前誓言整頓烏克蘭的「寡頭主導」統治體系，打造更公平體制，痛斥貪腐政客避稅，對象包括時任總統波洛申科（Petro Poroshenko），但執政以來，也屢遭批評未能展開國家改革。儘管《衛報》等多間媒體多次試圖聯繫，他目前尚未回應此事。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast