塔利班沒繳電費！阿富汗「一半電力」仰賴進口　恐陷大規模停電

▲阿富汗全國有一半的電力是從烏茲別克、塔吉克和土庫曼進口。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國在8月全面自阿富汗撤軍後，塔利班組織已重新掌權，不過近來卻傳出，阿富汗政府至今未向來自中亞各國的電力供應商支付電費，這可能導致阿富汗面臨斷電危機。

根據《福斯新聞》報導，曾擔任阿富汗國有電力公司（Da Afghanistan Breshna Sherkat）執行長的努爾札伊（Daud Noorzai）表示，如果不盡快解決電費問題，可能會引起一場人道主義災難，「影響將是全國範圍的，尤其是喀布爾，停電將會讓阿富汗的電力和電信系統回到黑暗時代，這是一個非常危險的情況。」

阿富汗目前沒有興建全國電網，國內自行供電的主要來源是水力發電，但今年遇上乾旱；其餘全國有一半的電力是從烏茲別克、塔吉克和土庫曼進口，目前伊朗也有向該國西部提供額外電力，首都喀布爾幾乎完全仰賴進口電力。

目前喀布爾的電力仍舊充足，這是塔利班接管以來少見的情況，主因是塔利班不再攻擊中亞輸電網路，加上全國工業停滯、軍事和政府設施幾乎也都閒置的狀況下，大部分的電力都用於民生消費，意外消除了過去常見的輪流限電措施。

不過，阿富汗與中亞的電力供應商，尤其是塔吉克的關係逐漸惡化，如果對方因欠繳電費決定切斷電力，那麼電力黑暗期可能就會再次籠罩阿富汗。

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