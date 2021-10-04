死人墓比活人房重要？新建案「緊鄰世遺古蹟」　勒令停工住戶傻眼

▲位於京畿道金浦市的章陵，遠眺可以發現興建中的公寓大樓。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

位於京畿道金浦市的「章陵」（장릉）是朝鮮王朝仁祖大王的生父元宗、生母仁獻王后的陵寢，為聯合國教科文組織的世界文化遺產，然而鄰近章陵的仁川市西區「黔丹新都市」目前正在大舉興建公寓住宅大樓，從建築外觀上來看已完工8至9成，豈料文化財廳卻認為公寓建設有礙王陵視野觀瞻，要求建設公司停工。

根據韓媒《首爾經濟》、《朝鮮日報》，「黔丹新都市」為南韓政府推動的新市鎮計畫之一，涵蓋範圍包括仁川市西區堂下洞、麻田洞、不老洞、元堂洞，其中位於元堂洞的公寓住宅園區緊鄰章陵，從章陵可以遠眺即將完工的一排又一排公寓住宅大樓。

原本預計明年夏季完工後，將開放讓3千多戶陸續入住，然而南韓文化財廳卻認為建設公司非法興建住宅，因為依《文化財保護法》規定，在章陵半徑500公尺以內興建20公尺高以上建築物，須事前經過審議。因此，文化財廳下達停工指令，而首爾行政法院也於9月29日作出裁定，規定12棟公寓大樓須立即停工。

大方建設、錦城白鳥、大光建營等建設公司皆對法院作出的決定表達不滿，立即向法院提出假處分申請。對此，法院駁回錦城白鳥、大光建營提出的假處分申請，因為2間建設公司的建案最靠近章陵，而大方建設則被法院允許繼續興建。

▲緊鄰章陵的公寓建案雖興建進度逼近8、9成，但恐怕得面臨停工窘境。（圖／翻攝自경기신문）

報導指出，估計有1417戶的公寓大樓興建可以持續進行，而另2起建案的2000多戶住宅則受到行政法院命令影響，被迫中斷。然而，該2起建案都已興建80至90%，早已接近完工狀態，未來甚至不排除被迫原地拆除。

法院此番決定讓購買預售屋的住戶不禁氣急敗壞，因為原訂明年夏季就可以陸續安排入住，如今計畫全部被打亂。為此，高達數百多通電話於9月29日打爆建設公司，要求建設公司給出合理的交代。

計劃入住的60多歲住戶A某表示，「聽到公寓興建遭到中斷的消息後，馬上趕過來。為何只有我們的公寓停工，而隔壁的公寓卻還是照樣在興建？」；住戶C某表示，「原本早已計畫好明年夏季入住，現在該怎麼辦？若照這個情況來看，我已經沒有家可以住了。」

對此，網路上掀起兩派論戰。其中一派認為，「有聽過漢江景觀公寓大樓，但卻頭一次聽到王陵景觀公寓大樓。既然是違法興建，那麼被拆除當然合理」；另一派則表示，「難道死掉國王所住的陵墓會比活人還重要？原本明年計劃入住，如今卻遭遇這番晴天霹靂！」

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