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鯊魚狂追！他「慘被咬到動脈」爆血爬回岸上　衝浪板留驚悚齒痕

▲▼鯊魚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 男子衝浪遭鯊魚襲擊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州發生一起恐怖事件，一名年輕男子到海邊衝浪，在水中遇鯊魚襲擊，腿部遭狠狠咬下，留下一道又長又深的傷痕，不斷流血，傷勢相當嚴重，只能四肢並用爬回沙灘上求救。鯊魚還在他的衝浪板上留下清晰可見的咬痕，照片震驚眾多網友。

CBS報導，這起事件發生於索諾馬郡博德加灣附近的北鮭魚海灘（North Salmon Creek Beach），一名30多歲男子3日上午在衝浪時遇襲。當時也在水中的其他衝浪者包括戴維斯（Jared Davis）及其友人艾瑞克（Eric），他們當時正要將衝浪板劃出浪區，但二人之間突然捲起一道巨浪，接著就看見鯊魚的背鰭，但馬上又沉入水中，「牠活動正常，很慢。」

戴維斯接著看見一名30多歲男子大喊著「鯊魚」、「救命」，疑似受傷。戴維斯看向他的腿，果然他的潛水服上有一條紅色痕跡，正是傷口流出的血。該名男子向戴維斯說明，他目睹一條相當大的鯊魚咬了自己，曾嘗試掙扎但沒有用，衝浪板上也留下一條弧形齒痕，可見鯊魚體型有多龐大。

男子腿部傷勢嚴重，損及動脈。奮力爬回岸上後，周圍的泳客以衝浪板腳繩當成止血帶，將他抬到停車場，隨後送醫治療，所幸目前狀況穩定。

北鮭魚海灘及南鮭魚海灘為當地知名衝浪勝地，鯊魚傷人事件雖不常見，但也並非第一起。2019年5月當地一名女子威爾森（Katie Wilson）正準備迎接第一道浪時，一條鯊魚咬住她的腳帶，猛拉一把後開始甩動，所幸鯊魚的利齒將腳帶咬斷，與衝浪板斷開來。威爾森受到驚嚇，但幸運地毫髮無傷。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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