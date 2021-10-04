遭挖眼女店員2次手術後還要恢復期　家屬憂醫療費...院方說話了

▲潘女1日露面受訪 。（圖／莊全成提供）

記者賴文萱／高雄報導

屏東縣高樹鄉超商女店員遭挖眼案震驚社會，高雄長庚醫療團隊已順利幫助潘姓女店員完成2次手術，目前仍處恢復期，近日也安排相關檢查，待後續傷口恢復後再評估可以出院的時間，醫療費用部分也會與屏東市政府社會處一起協助家屬。

▲潘姓女店員遭楊男徒手挖眼。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

29歲的潘姓女店員日前因提醒楊姓男子戴好口罩，竟遭對方徒手挖眼，造成顱骨、鼻樑骨折骨裂，雙眼也受重創，救護人員緊急送往高雄長庚救治。

院方表示，潘女目前經過2次手術後，還要一段時間恢復，但狀況良好，由潘母主要陪病照顧。至於最快何時能出院？院方說，這兩天有安排相關檢查，希望病人狀況能再更好，也要視傷口恢復狀況再進行評估。

針對外界關心潘女家屬憂心醫療費用的部分，院方指出，醫院會啟動協助，由於現在病人還在住院期間，總費用還尚未出爐，要等到出院時候才能確定金額，這部分屏東市政府社會處也有介入，雙方會一起協助家屬。

▲潘女2日接受第二次手術，手術過程順利。（資料照／莊全成提供）

事實上，潘女送醫後，院方第一時間整合整形外科、耳鼻喉科、眼科、護理照護、社服、心理等團隊進行照護，事發當日即收治入院並進行第一次手術，針對結膜撕裂傷縫合，由眼科醫師進行，手術順利；2日再替潘女進行第二次手術，此次針對眼窩內壁骨折重建，目的是幫助保留及恢復眼球最大功能，由耳鼻喉科及整形外科組成團隊進行，採經鼻內視鏡的微創手術，避免外開手術傷痕，可縮短術後恢復時間。

院方表示，醫療團隊以人工骨將眼球周邊結構做成功的復位，未來仍需持續追蹤功能恢復的情形。潘女在經過手術後，日前也首度露面堅強對外表示，「我會好好好起來，好好休養身體，不要擔心我。」此番話也讓外界更感到心疼。