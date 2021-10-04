點滴摻消毒水90天害48命　護理師嫌患者太麻煩

▲橫濱地方法院10月1日開庭審理，2016年發生在大口醫院的點滴殺人案。（圖／達志／示意圖）

實習記者林郁婷／綜合報導

橫濱地方法院10月1日開庭審理五年前的案件，2016年9月發生在神奈川大口醫院的點滴殺人案。被告是34歲前護理師久保木愛弓，在點滴內加入含有界面活性劑的消毒水，共造成48名患者死亡，而犯案原因只是不想要病患在她值班期間過世。

根據日本《週刊文春》報導，大口醫院在2016年９月18日與20日分別爆出88歲的西川惣蔵、88歲八卷信雄突然身亡，經調查後發現，2人都是中毒死亡。因同住在四樓病房，引起警方懷疑，深入調查後發現7月至9月，光是醫院四樓就有48人死亡，甚至還有1天內5名病患身亡的慘況。

經過蒐證與調查，警方鎖定當時擔任護理師的久保木愛弓，並將其逮捕。久保木愛弓被逮後承認犯罪，更表示，在此之前已經殺了20名以上的病患。

雖然醫院當時一度因為死亡人數攀升太快，懷疑有問題，但是因為死者本身就是重症，所以就沒有繼續追查。直到出現上述兩位情況良好的病患，仍然身亡的情形，醫院才驚覺事情不對勁。

警方當時發現，4樓護理站的點滴除了死者使用過的之外，50個中有10個上面有小洞。久保木愛弓用針頭，透過保護橡膠塞的塑膠薄膜，將消毒水打進橡膠塞中，由於打點滴時，會拆除薄膜，而橡膠具有收縮效果的特性，能讓針頭戳過的痕跡更難以辨認。

久保木愛弓表示，殺人動機是如果患者在她值班時間死亡，向家屬解釋會很麻煩，所以她對西川惣蔵投毒，但是會死在別的護士的值班時間，另一位八卷信雄也一樣；其中一位病情穩定的死者則是因為，他私自外出會讓自己被罵。