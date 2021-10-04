快訊／岸田文雄正式成為日本首相！　獲國會兩院過半票數

▲自民黨總裁岸田文雄4日當選下屆日本首相。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本4日召開臨時國會，台灣時間中午12時過後眾議院、參議院相繼進行首相指名選舉投票。根據日本NHK報導，自民黨總裁岸田文雄於眾議院465席中獲得311票、參議院245席中獲得141票，在兩院皆獲得過半票數，正式被選為第100任日本首相。新的岸田內閣預計於同日晚間啟動。

日媒報導指出，這是日本2020年9月菅義偉就任後再次更換首相，在不含首相的20位閣僚中，首次入閣者為13人，佔超過6成。作為內閣核心的官房長官起用松野博一，在外交與安全保障方面重視政策的延續性，外務相茂木敏充和防衛相岸信夫將續任。另外，時隔8年又8個月更換財務相，由鈴木俊一接替麻生太郎職務，經濟產業相則由原文科相萩生田光一轉而任之。

岸田文雄定為重點課題的經濟安全保障擔當大臣最終拍板，由首次進入內閣的前防衛政務官小林鷹之出任，其他首次入閣的還有環境副大臣堀內詔子將擔任疫苗擔當相，前國土交通副大臣金子恭之擔任總務相，前內閣府政務官牧島擔任數位大臣等。報導稱，岸田文雄8日將發表施政演說，11至13日參加眾、參兩院各黨代表質詢。

共同社稍早報導，岸田文雄4日上午基本決定並已告知黨幹部，下屆眾議院選舉將於19日發佈公告、31日投計票，據悉，他計劃在臨時國會上被指名為首相後，於會期末的14日解散眾院。然而，先前曾傳出岸田有意出席30、31日在義大利召開的二十國集團（G20）峰會，若確定於31日舉行眾院選舉投票，形同岸田基本上已放棄出席。

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