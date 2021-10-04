60歲阿嬤完妝回春變少婦　神奇片39萬網友傻眼：瞬間減齡30歲！

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60歲阿嬤完妝回春變少婦　神奇片嚇壞39萬網友：瞬間減齡30歲！

60歲阿嬤完妝回春變少婦　神奇片嚇壞39萬網友：瞬間減齡30歲！（圖／翻攝自Instagram／makeupbyermatahir）

▲阿嬤化完妝竟然神奇年輕30歲。（圖／翻攝自Instagram／makeupbyermatahir

記者李振慧／綜合報導

馬來西亞一名60歲阿嬤近來結婚，沒想到在化妝師的巧手下竟然神奇回春，看起來就像是30歲的美麗少婦，神奇景象被分享到網路後瞬間爆紅，獲得39萬網友觀看。

化妝師塔希爾(Erma Tahir)時常將彩妝作品分享在網路上，近來她幫忙一名60歲婦人化妝，對方表示，因為自己年紀比較大感到自卑，很擔心沒辦法在婚禮中展示出美麗的樣子，「60歲的我還可以化妝嗎」，她立即向對方保證絕對沒有問題。

影片中可看到，化完妝的婦人臉上完全看不到皺紋，看起來十分年輕，成功讓她減齡30歲。塔希爾上月29日表示，其實婚禮是在疫情變嚴重前舉行，最近才分享到網路，沒想到突然爆紅。網友大讚，「看起來好年輕，真的很漂亮」、「我的天啊，這不是60歲，看起來像30歲」，還有許多人稱讚其實新娘本來五官就很漂亮。

@ermatahir

Alhamdulilah dipermudahkan urusan Selamat pengantin Baru Pengantin 1st impression berseri di hari bahgia ##makeupbyermatahir ##wedding ##busana

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