週三後步入颱風「好發期」　專家預警：秋颱+東北風恐帶來大雨

▲彭啟明表示，週三之後步入颱風好發期，但是否侵台還需關注。（圖／翻攝自天氣風險公司臉書）

記者許維寧／台北報導

天氣風險WeatherRisk公司氣象達人彭啟明表示，本週風場為偏東風，東半部、東北部降雨將逐步增加，且目前南海到菲律賓東方海域季風槽正在逐步發展中，預計本週三至週四（10/6、10/7）間，預計將有一至兩個，甚至兩個以上颱風發展機會，之後將會步入一段颱風好發期，雖然不見得會侵襲台灣，但若配合入秋後日益漸強的東北風水氣，有時也會為東北部帶來局部大雨。

氣象達人彭啟明表示，近日太平洋高壓位於日本附近，台灣在高壓的下緣有著顯著穩定的偏東風，各地晴朗炎熱，東半部因東風配合上地形，雲量較多、偶有局部陣雨；西半部位於背風面，天氣則相較穩定。今天東半部風勢、水氣開始逐步增強，有局部雨勢出現，西半部仍相當晴朗，近山區則有局部陣雨。周三、四開始，預期東風波動會伴隨水氣，東方海面較不穩定，東半部會更容易降雨，甚至東北部也容易有雨勢發展，中南部會有些午後陣雨發展。類似情形可能延續到連假期間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啟明說，近期需觀察南海到菲律賓東方海面，由於西南季風持續延伸，典型季風槽正逐步建立中，周三、四之後應該有一兩個以上颱風發展機會，雙十連假天氣也會受到一些影響，要保持關注。模式預測週四、週五之後，在南海及菲律賓東方海面都有颱風會發展，不過目前這都是電腦模式裡面的颱風，現在只是擾動還不是熱帶性低氣壓，說什麼都還太早。

但彭啟明也分析，以整個季風低壓的發展情境來看，本週三、四之後到下周將有一段期間颱風的好發期，西太平洋洋面會有幾個颱風將會發展起來，海面相當熱鬧但不見得會侵襲台灣，下周開始，也預期有東北風會南下，秋天的颱風相較於夏季來說，需要考慮的情境又增加東北風的變數，有時候颱風不來，但東北風配合水氣，有時候也會釀成東北部大雨。統計上十月有3.5個颱風生成，少於九月的5個颱風，颱風十月仍很頻繁發展，還是要提高警覺。

