第三屆古典鋼管車齊聚苗栗　橫跨竹苗5鄉鎮「行銷客家之美」

▲第三屆TVR台灣古典鋼管車騎行活動，來自全台60名車友齊聚苗栗縣三灣鄉，共同體驗客家之美。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

第三屆「Taiwan Vintage Ride台灣古典鋼管車騎行」3日清晨齊聚苗栗縣三灣鄉；從2019年由20名成員舉辦的第1屆TVR的初擬活動，獲得廣大車友間極高的興趣與迴響。2020年活動參與人數更以倍數爆衝；2021年更超過60名全台車友參與。將踩踏苗栗、新竹2縣5鄉鎮共60公里，行銷苗栗好山、好水、好風光。

活動發起人羅國正指出，TVR的路線橫跨苗栗三灣、南庄及新竹峨眉、寶山、北埔等5鄉鎮，經過知名景點十二寮、寶山小西湖、北埔冷泉、南庄老街、獅頭山舊線。2021年活動更將在地客家美食導入其中，各補給站的補給將有客家仙草、麻糬、草粿、客家粄條等，讓參與的車友除了有大自然視覺的享受外更有客家美食豐富的味覺饗宴。

▲全程60公里的林道騎乘，讓參與的車友除了有大自然視覺的享受外更有客家美食豐富的味覺饗宴。（圖／車友Roger提供）

羅國正強調，現今全世界都處在動盪不安的環境下，疫情將大家的步調及生活方式都改變了；隨著疫苗施打以及後疫情時代的來臨，大家正慢慢地回歸正常。而TVR活動特將人文、地理環境、客家傳統特色作為活動重點，設計優質的騎乘路線，並注入當地客家文化元素，讓視覺、味覺、嗅覺以及整體感覺都充滿豐富的客家文化氣息，提供疫後旅行和慢遊客庄的絕佳體驗。

▲▼活動尾聲還有鋼管車的選拔活動，由專家評判出年度最佳及最具代表性的古典單車。（圖／記者黃孟珍攝）

活動尾聲，更有古典鋼管車的選拔活動，每一屆都會由專家評判出年度最佳及最具代表性的古典單車，讓現有的騎車文化有另種選擇；可古典、可前衛、更可融合，不止於現代車追求的功能性，還兼具運動以及收藏的樂趣。期待能藉由此活動將古典鋼管車的精神傳承下去。

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