上廁所突然衝出毒蛇！6歲女童被咬毒發身亡　家人震驚：從哪來的

Girl, 6, dies from snake bite in toilet after it crawled into family homehttps://t.co/ULXtXnOWTC pic.twitter.com/fFvcbzNN4V — The Mirror (@DailyMirror) October 2, 2021

記者李振慧／綜合報導

沙烏地阿拉伯一名6歲女童上廁所時，被埋伏在家中的一條毒蛇咬傷，父親發現後緊急送醫治療，情況一度穩定下來後來卻被宣布身亡，由於家人之前完全沒發現家中有蛇，且住所又是位於都市而非鄉野，令他們震驚又傷心。

英國《鏡報》報導，事件上月29日發生在西南部阿西爾省首府艾卜哈(Abha)，6歲女童塔瑪拉(Tamara Abdul Rahman)竟然在家中廁所被毒蛇咬傷，父親表示，「這條蛇一直潛伏在廁所中，她直到被咬才發現有蛇，全家人也都很驚訝，因為我們之前完全沒發現到，而且我們是住在大城市」。

塔瑪拉雖然被緊急送醫，不過最後仍被宣告身亡，父親傷心表示，因為新冠肺炎疫情的關係，女兒很期待限制放寬後能再回到學校上課，沒想到卻在家中遭逢意外。據了解，沙烏地阿拉伯山區與沙漠區常有毒蛇出沒，且大多屬蝰蛇科(Viperidae)，可透過菱形狀的頭部特徵判別。

▼女童在家中竟然被毒蛇咬死。（圖／示意圖／達志影像）