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明年恐需新疫苗！BNT執行長坦承「新冠持續變異」：得量身訂製

▲▼德國BNT執行長薩辛。（圖／達志影像／美聯社）

▲德國BNT執行長薩辛。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

德國生技公司BioNTech（以下稱BNT）與美國輝瑞合作研發採mRNA技術的新冠疫苗，成為今年全球最熱門的藥物。BNT執行長薩欣（吳沙忻，Ugur Sahin）近日接受英國《金融時報》專訪時預估，明年中或許需要再度研發新疫苗，以應付未來可能出現的各種新冠變種病毒。

根據《金融時報》，薩辛在專訪時坦承，隨著時間推移，未來恐怕將會出現能夠突破人體免疫系統的新冠變種病毒，儘管目前在全球大流行的Delta變種株雖傳染力強，但還不至於有足夠能力破壞現有疫苗的有效性，然而病毒最終還是會產生變異，從而逃避現有疫苗產生的免疫反應。

薩辛預測，最快明年中情況將會產生變化，這時就需一款針對新型病毒株的「量身訂作」版本疫苗，「這種新冠病毒將會持續存在，且病毒會進一步適應，這是一種持續性的進化，且進化才剛開始而已。明年疫苗接種計畫將會有2大主線，分別是針對已接種的人施打『加強針』、另一個則是推動未接種者施打。」

薩辛坦言，「我們沒有理由認為，下一代的病毒會比目前所存在的病毒更容易應付！」

薩辛在接受專訪時拒絕對外透露關於疫苗定價的任何預測，但他估計未來幾年內全球仍需要新冠疫苗。另外，發展中國家與國際相關的援助組織持續向BNT、輝瑞等疫苗製造商與生技公司施壓，期盼能向外分享專利；不過薩辛卻拒絕共享專利，認為此舉對質量控制有風險。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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