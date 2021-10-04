潘朵拉文件揭密！普丁情婦擁8千萬摩納哥豪宅　網紅私生女也曝光

▲普丁傳說中的情婦斯維特拉娜（左）與疑似私生女路易莎（右）。（圖／翻攝自IG、俄媒Proekt Media）



記者張方瑀／綜合報導

國際調查記者聯盟（ICIJ）公布一份名為「潘朵拉文件」的調查報告，披露多達35位現任、前任的國家領導人在境外隱匿為數可觀資產。其中俄羅斯總統普丁被查出，他傳說中的情婦在摩納哥有一棟價值310萬美元（約新台幣8628萬元）的豪宅，讓他的風流史再度引發關注。據傳，普丁和這名情婦還育有一名18歲私生女，她現在還是一名人氣網紅。

▲普丁傳說中的情婦斯維特拉娜（Svetlana Krivonogikh）。（圖／翻攝自俄媒Proekt Media ）



這份名為「潘朵拉文件」（Pandora Papers）的調查報告，披露從全球14家金融服務業者所取得大約共1190萬份的文件，大約35位現任及前任領導人，面臨貪腐、洗錢與全球避稅等指控。其中普丁（Vladimir Putin）雖然並未被直接指名，但他傳說中的情婦斯維特拉娜（Svetlana Krivonogikh）在18年前透過境外公司買下一棟位在摩納哥的豪宅。

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



文件顯示，現年45歲的斯維特拉娜2003年透過在巴拿馬成立的公司「Brockville Development Limited」以310萬美元（約台幣8628萬元）的價格，買下位在摩納哥蒙地卡羅豪華賭場（Monte Carlo）附近一棟四層樓豪宅。

據傳，這間境外公司是在斯維特拉娜誕下女兒路易莎（Luiza Rozova）前兩個星期成立。被傳為普丁私生女的路易莎今年剛滿18歲，是一名DJ兼服裝設計師，在Instagram擁有超過8萬粉絲追蹤。她在去年被反對派媒體曝光身分後，她曾向時尚雜誌GQ承認自己「可能長得很像」年輕時的普丁，但沒有進一步證實關係。

▲普丁私生女路易莎。（圖／翻攝推特、YouTube頻道Телеканал «Доктор»、ig帳號luizaroz_）



俄羅斯媒體Proekt估計，斯維特拉娜在俄國本土的資產達77億盧布（約台幣29.3億元），除了擁有一棟摩納哥的豪宅外，她還持有和普丁合夥成立銀行的股份，在聖彼得堡也有一間高級公寓。

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