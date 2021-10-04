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潘朵拉文件最大咖「避稅高手」　約旦國王擁27億超狂房產帝國

▲▼59歲的約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）遭爆海外置產與避稅。（圖／路透）

▲59歲的約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）遭爆在海外置產與避稅。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

國際調查記者聯盟（ICIJ）3日公布一份「潘朵拉文件」（Pandora Papers），揭露多位政府領導人與國家元首，在境外的避稅天堂隱匿大筆資產，其中約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）成為最受矚目的一員，因為他在全球各地已累積了價值約1億美元（約27.7億元台幣）的房地產帝國。

根據《衛報》等外媒報導，潘朵拉文件幾乎是有史以來最龐大的境外洩漏數據，而其中提到最知名的人物就是59歲的約旦國王阿布杜拉二世，他透過成立一系列的境外公司與避稅天堂構築起掩蔽網絡，過去數十年來，累積了從美國華盛頓到加州馬利布海岸（Malibu）和英國倫敦市中心等世界最繁華地段的豪宅別墅，總價值達1億美元（約新台幣27.7億元）。

▲▼亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev，左二）、捷克總理巴比斯（Andrej Babis，右二）、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）皆被揭露是利用離岸避稅的貪腐人士，俄羅斯總統普丁則被暗示與摩納哥的隱匿資產有關聯 。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev，左二）、捷克總理巴比斯（Andrej Babis，右二）、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）皆被揭露是利用離岸避稅的貪腐人士，俄羅斯總統普丁則被暗示與摩納哥的隱匿資產有關聯 。（圖／達志影像／美聯社）

然而，他自1999年來統治的國家「約旦」卻成為中東地區最貧窮的國家之一，由於境內缺乏石油與水資源，需要依靠外國援助，為數百萬難民提供住宅與照顧，光是過去1年，美國就向約旦提供了超過15億美元的援助和軍事資金，歐盟則同意向約旦提供超過2.18億美元的COVID-19援助金。

報導稱，約旦北部和東部與飽受戰爭蹂躪的敘利亞、伊拉克接壤，西部則和以色列占領的約旦河西岸接壤，雖然外界看來，約旦這個擁有1000萬人口的國家是相對穩定的地區，但約旦國民人均所得不到1萬美元，甚至低於人口龐大的中國。2012年，當國王阿布杜拉二世秘密買下華盛頓高級房產時，成千上萬的子民湧上街頭抗議取消燃料補貼會讓他們陷入貧困，大罵國王偷走數百萬元卻讓人民吃麵包果腹。

華府智庫Quincy Institute研究員、中東宗教政治專家謝林（Annelle Sheline）接受ICIJ採訪稱，約旦不像沙烏地阿拉伯等中東王國那樣富有，足以讓國王炫耀自己財產，如果約旦國王更公開地展示他的資產不僅會激怒人民，還可能激怒資助約旦的西方捐贈者。此前，阿布杜拉二世的律師表示，所有房地產都是使用阿布杜拉二世的個人財產購入，否認透過境外公司收購房產有任何不當之處，而且約旦法律並不要求國王納稅，一切都是合法避稅與資產運用。

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