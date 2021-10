快訊／諾貝爾生醫獎出爐　美國2學者共獲殊榮

▲諾貝爾生醫獎得主。(圖/翻攝自推特)

2021年諾貝爾生理醫學獎於台灣時間今(4)日下午5時30分揭曉,本屆由美國生理學家朱利葉斯(David Julius)以及分子生物學家帕塔普蒂安(Ardem Patapoutian)共同獲得。

人類感知冷、熱與觸覺的能力是與外界互動的重要指標,也對生存至關重要,但感官與環境之間存在著複雜相互作用。朱利葉斯、帕塔普蒂安的研究解釋人類的神經脈衝(nerve impulses)如何產生,進而感受到溫度與壓力,他們的開創性發現讓人們對於冷、熱以及機械性刺激的理解迅速擴增,也因此於2020年共同獲頒「卡夫利神經科學獎」。

65歲的朱利葉斯(David Julius)是加州大學洛杉磯分校教授,2004年入選美國科學院院士、2017年獲加拿大蓋爾德納國際獎(Canada Gairdner International Award)。他曾使用辣椒提取出來的刺激性化合物,識別皮膚神經末梢對「熱」做出反應的接受器(receptors)。

54歲的帕塔普蒂安則於2019年獲得美國布蘭戴斯大學「羅森斯蒂爾獎」(Rosenstiel Award)。他曾經利用壓力敏感細胞,發現了皮膚與內部器官的機械性刺激接受器。

