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辣妹穿緊身熱褲「露屁蛋」約會　下體勒太緊引發肛裂敗血症

▲▼辣妹穿熱褲「露屁蛋」竟引發肛裂敗血症。（圖／翻攝自TikTok／imtoooldtobeonthis）

▲25歲女子珊姆（Sam）穿熱褲「露屁蛋」竟引發肛裂敗血症。（圖／翻攝自TikTok／imtoooldtobeonthis）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名女子穿著會露出屁股蛋的超短熱褲出門約會，雖然褲檔卡在臀部整天不太舒服，但她仍硬撐了8小時。沒想到她回到家後，卻發現被褲子緊勒的地方出現腫塊，傷口開始刺痛，後來出現休克、呼吸困難等症狀，檢查結果竟是蜂窩性組織炎引發敗血症。

根據《BuzzFeed》報導，住在北卡羅來納州的25歲女子珊姆（Sam）在TikTok分享，她3年前第一次跟心儀的男生約會時，選擇穿了一件會露出屁股蛋的超短牛仔熱褲，雖然整天都感覺下面卡卡的，被褲子勒的不太舒服，但因為約會過程非常開心，所以她選擇忽略不適。

@imtoooldtobeonthis

##greenscreen moral of the story: tight shorts are OUT! ##CurameChoreo ##fypシ ##storytime ##ShowYourGlow ##fyp ##PepsiApplePieChallenge

♬ original sound - Sarah Cothran

沒想到她回家後發現，被緊勒的地方出現擦傷的傷口，而且旁邊開始紅腫，第二天紅腫處開始嚴重刺痛，當時她去就醫後，醫生開了抗生素給她，但似乎已經太晚了。珊姆說，「第二天早上我出現敗血性休克，媽媽嚇得把我立刻送到急診室，我渾身發抖喘不過氣來，無法走路、身體痛得無法走路，那時我才意識到情況比我想得更嚴重。」

後來珊姆在加護病房住了四天，醫生有討論是否要進行清創手術，所幸她的情況逐漸好轉，後來又在普通病房待了三天才出院。當時她在家中整整休養了一個月，不幸的是，蜂窩性組織炎又在出院一個月後復發，她只好又回到醫院進行抗生素治療。

紐約市直腸外科方醫師（Carmen Fong）表示，這種狀況看起來是由肛裂、肛門廔管（Anal Fistula）所引起的肛門膿腫（Anorectal Abscess），因為褲子勒了8小時出現的小傷口，讓細菌在陰暗潮濕的環境中進入皮膚，「這種情況每年約有10萬人會發生，若不及時治療可能會變成非常嚴重的感染，尤其好發在免疫功能低下的群眾。」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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