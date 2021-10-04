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高層跳槽！Apple Car面臨難產　內部管理三大問題曝

▲Apple Car。（圖／取自9to5mac）

▲Apple Car命運多舛。（圖／取自9to5mac）

記者張靖榕／綜合外電報導

福特汽車9月初即已宣布成功挖腳蘋果電動車研發方案負責人、特斯拉前資深副總裁菲爾德（Doug Field），而蘋果內部高層人事頻頻震動，也引發外媒揣測，認為Apple Car恐怕要難產，並形容經過7年的努力後，蘋果的電動車進度還在原地打轉。

早在1987年就曾在福特汽車（Ford Motor）擔任開發工程師的菲爾德，2008年也加入過蘋果，2013年轉戰特斯拉期間，先後擔任汽車專案副總和高級工程副，直到2018年又回到蘋果工作；然而為何菲爾德選擇在此時又離開蘋果，回到老東家福特汽車協助研發電動車，外界多半認為是Apple Car專案一直處於混亂狀態，並整理出內部管理的三大問題。

1.蘋果沒有發展自駕車的優勢

全球電車龍頭特斯拉（Tesla）多年來透過實際上路，蒐集各個路況大數據，至今要進入完全自動駕駛仍須要相當時間，同為科技企業的Google母公司，旗下所有的Waymo也難以留住人才，甚至連Uber都決定出售自駕部門，證明科技公司想跨行電動車領域，門檻絕對不比傳統車廠低。

Apple的造車技術無法與賓士等車廠媲美，電池效能也落後於龍頭特斯拉，等於在幾個重要領域皆大幅落後。

2.泰坦計畫躺平

蘋果2014年時啟動泰坦計畫（titan Project），期望與特斯拉一拚，但始終擺脫不掉「瞎搞」的傳聞，許多前員工都透露離職原因是蘋果沒有持續漸進的研發方向，整個計畫就像無頭蒼蠅一樣，也難怪外媒會說經過7年努力後，蘋果電動車還躺在地上。

3.人才如流水

2014年蘋果大力招攬電動車人才，不惜從特斯拉挖角數百名員工助陣，但後續幾年卻不斷有裁員和人才出走的消息傳出。2018年找來的菲爾德，也在3年之後放棄蘋果，走向同樣在發展電動車的福特。

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