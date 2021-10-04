　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

多久上大號一次才算正常？　醫師曝關鍵3個字

上廁所,便祕,便秘,尿尿,馬桶,脫褲子。（示意圖／記者林緯平攝）

▲不少人有排便不順的情況。（示意圖／記者林緯平攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

許多人常會擔心多久大一次便才算正常，如果沒有至少一天一次是否就不算腸胃健康，但專業醫師的最新回覆指出，「一次大多少，或一天大幾次」不是重點，重要的是排便頻率的持續性。

英國《太陽報》引述醫師透納（Zac Turner）的說法，透納表示一次有位病人前來求診，對於自己一天只上一次大號感到憂心，因為他的伴侶一天能上到3次，讓他懷疑自己是否有排泄不健康等情況。

醫師回答這個問題的正確答案就是，「沒有所謂的上幾次大號才算健康」的問題，「關鍵字是『持續性』」，只要維持差不多上大號的頻率，基本上就沒有什麼好擔心。

上大號時的坐姿和排便是否能順暢也有關聯，透納表示應該要坐直身體，不要像滑手機那樣彎腰駝背，而且現在愈來愈多人家裡備有小凳子，在上大號時可以讓雙腳踩在上面，這其實是一個相當健康的姿勢。

「如果你把雙腳放在小凳子上的話，就是在模仿蹲式的大號姿勢，研究已經指出這是大號時最健康的一個姿勢」，透納說，但如果發現自己排便頻率不固定，他建議可以把每天吃的食物紀錄下來，觀察進食與排便順暢的關聯，進而排除掉會造成排便阻礙的食物。至於什麼樣的食物能夠最好的促進排便，他推薦蘋果、酪梨、豆類和花椰菜等富含膳食纖維的食物。

糞便的型態反映腸胃道狀況，健康的糞便看起來應該要像光滑或破裂的香腸，顏色呈現棕色，因為紅血球已在體內備分解。如果糞便持續出現堅硬、塊狀，或是稀稀水水甚至直接是液體的話，他建議應該要立即就醫。

另外就是糞便帶血的情況，會呈現紅色或黑色，以及排便時有異常的刺痛感，都應該前往就醫。對於現在許多喜歡自己上網當速成醫生，透納也警告下次如果再害怕糞便和自己的健康有什麼問題時，「遠離Google，去找你的醫生！」

►換手機5千元有找！拍照功能超強大

ET快訊
百萬網美跳水胯下多出「第三洞」　忘1動作當場濺血
大谷翔平本季最終戰！炸裂第46轟　追上松井秀喜百打點紀錄
吳姍儒CEO未婚夫爆「雙喜」！　超前部署備好香車載美人
龍龍「公審髮型師」截圖曝光　網酸爆：這才叫真霸凌
少爺兵掰！首批軍事訓練役下部隊　軍方揭「最大改變」
租到台中紅衣白骨凶宅！租客硬住半年逃跑　管理員曝近況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

高層跳槽！Apple Car面臨難產　內部管理三大問題曝

多久上大號一次才算正常？　醫師曝關鍵3個字

俄染疫單日增890死　 7天內第5度創死亡病例新高

1190萬份「潘朵拉文件」外洩　揭多國35名政要洗錢、避稅秘辛

百萬網美跳水胯下多出「第三洞」　忘1動作當場濺血

小飛機墜米蘭郊外撞毀空建築物　機上8人全數罹難

3天累計「93架次」共機擾台！美國務院喊話中國：停止對台施壓脅迫

快訊／喀布爾清真寺發生爆炸攻擊　已知2平民被炸死、4人送醫

巨鱷吞噬183公分同伴　24秒震撼片曝光！他嚇「根本是可怕恐龍」

安倍親弟續任防衛大臣！「親台派」岸信夫多次呼籲：保障台海和平

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

視網膜真的喝香菜汁！16杯等你　一吞變臉「反胃吐出來」工作人員笑翻

90秒感言！《天橋上的魔術師》金鐘大贏家　薛仕凌雙料得獎...工地噗嚨共3人組合體

金鐘56得獎瞬間都在這　感動、開心..恭喜你們！！

五熊踏入婚姻「是更好的更好」　談生子計畫：老公想要12個~~~

吳宗憲喊話小鬼「已是金鐘獎永遠的得主❤」　KID「像打敗仗」…憲哥：觀眾是唯一老闆！

高層跳槽！Apple Car面臨難產　內部管理三大問題曝

多久上大號一次才算正常？　醫師曝關鍵3個字

俄染疫單日增890死　 7天內第5度創死亡病例新高

1190萬份「潘朵拉文件」外洩　揭多國35名政要洗錢、避稅秘辛

百萬網美跳水胯下多出「第三洞」　忘1動作當場濺血

小飛機墜米蘭郊外撞毀空建築物　機上8人全數罹難

3天累計「93架次」共機擾台！美國務院喊話中國：停止對台施壓脅迫

快訊／喀布爾清真寺發生爆炸攻擊　已知2平民被炸死、4人送醫

巨鱷吞噬183公分同伴　24秒震撼片曝光！他嚇「根本是可怕恐龍」

安倍親弟續任防衛大臣！「親台派」岸信夫多次呼籲：保障台海和平

老K深夜狠酸「不就最不會霸凌」！　暗諷龍龍公審髮型師：大欺小

張育成單季9轟！台灣第一人　出賽數也是歷年台將之最

高層跳槽！Apple Car面臨難產　內部管理三大問題曝

張育成單季9轟完美收官　發文感激球隊！休息一下再出發

中壢半夜停電！王浩宇在台東狂接電話累了　要大家習慣一件事

闖黃燈被開單！他問「跟闖紅燈罰則一樣嗎」網：考哪國的駕照

大谷翔平本季最終戰！炸裂第46轟　追上松井秀喜百打點紀錄

「失敗」只是除錯機制！「7大強心法則」讓你人生砍掉重練也不怕

抽水站技工忙打電動畫面曝　害漏500公升柴油污染淡水河　

鈕承澤宣判前悠閒出遊！　和女友坐草皮「嘟嘴、抿唇表情超豐富」

萌娃被小小柴犬們「圍攻」❤　心急哭惹...網嫉妒：想當弟弟！

國際熱門新聞

巨鱷吞183公分同伴　他嚇：是可怕恐龍

愛犬被攻擊　男主人彎刀砍死美洲獅

百萬網美跳水胯下多出「第三洞」

超胸黑寡婦！　正妹Coser「繃爆戰袍」影片曝光

3天累計93架次共機擾台！美國務院聲明

《魷魚遊戲》藏身世秘密！老人竟是男主親爸

多久大號一次算正常？　醫師曝3個字

小飛機墜米蘭郊外　8人全罹難

「潘朵拉文件」外洩　揭多國35名政要貪腐秘辛

公司禁早退她氣到辭職「卻賺回5600萬」

喀布爾清真寺爆炸　至少2死4傷

用網軍攻擊在野黨！　金寬鎮被捕

俄單日增890病歿　7天內第5度創新高

真子公主拒辦婚禮！小室圭恐一輩子都見不到德仁天皇

更多熱門

相關新聞

你常便秘或腹瀉嗎？營養師解析狀況

你常便秘或腹瀉嗎？營養師解析狀況

你常有便秘或腹瀉的困擾嗎？或者是不清楚自己的便便狀況？營養師高敏敏在IG分享表示，大家可以透過便便形狀來判斷消化道狀態跟飲食方針，建議大家在沖馬桶前，可以先觀察一下黃金們是屬於哪一種。

母象「炸屎掉在寶寶頭上」有原因

母象「炸屎掉在寶寶頭上」有原因

廁所蹲到崩潰！網推「1水果」堪比大冰奶

廁所蹲到崩潰！網推「1水果」堪比大冰奶

罕見！33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

罕見！33歲男2年來用「肛門射精、陰莖排便」

外星生物已在地球？科學家：就在動物園

外星生物已在地球？科學家：就在動物園

關鍵字：

糞便排便血便大便

讀者迴響

熱門新聞

NanaQ搭救護車送醫昏迷！堅持「不住院」回極簡屋

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

回家看見新iPhone！人夫一句萬人笑爛

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

恐有2個↑颱風生成！模擬路徑曝　半個台灣變天

網曝龍龍霸凌路人　理髮師遭出征

台北女租屋一年臉部發黑！一聽嚇到搬走

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

星巴克10／4起連4天買一送一　

澎恰恰參加台版《魷魚》名片電話真能打

老K拿白曉燕開玩笑　白冰冰發聲

支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

總在連千毅身後…爆乳日文老師羞曝：用XX教學

醫認證：3動作治失眠！別想著「又要睡覺了」必試

更多

最夯影音

更多
曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...
金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面