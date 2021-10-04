國旅券1086萬人登記居冠　好食券僅餘4.4萬份

▲好食券相當熱門。（圖／記者曾筠淇攝）

文／中央社記者蘇思云台北3日電

經濟部統計，截至晚上9時止，政府加碼券以國旅券1086萬人登記居冠。首波紙本五倍券預訂達1193萬人，數位綁定則達395.5萬人，換算好食券剩下4萬4542個名額。

五倍券官網9月22日開放數位綁定，民眾可選擇信用卡、電子票證或行動支付；振興五倍券首梯紙本預訂已經在10月1日截止，根據網站顯示，首波紙本預定達到1193萬6961人。

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五倍券預計10月8日開放領用使，想要使用紙本券的民眾，如果沒有在1日前透過官網或超商事務機完成預定，4日起可以到郵局網站登記或電話預約，否則就要到25日之後才能進行第二波紙本預訂。

根據經濟部網站截至晚間9時統計，數位綁定已達395萬5458人，信用卡最受歡迎，個人與共同綁定達289萬6472人、行動支付達96萬557人、電子票證達9萬8429人。

今年選擇綁定方式後就不能修改，不過，經濟部在晚間說明，中低收入戶等弱勢民眾綁定數位五倍券後，如果因數位支付工具造成不便，有改領紙本券的需求，可以打免付費1988專線，在確認身分、且尚未使用數位五倍券後，可以協助解除數位綁定。

從經濟部網站統計可以發現，數位綁定加上紙本預訂人數，顯示已有1589萬2419人選好五倍券方式。

經濟部今年希望提高數位五倍券占比，因此給前400萬名數位綁定者，可免費獲得價值新台幣500元的好食券，可用於餐飲、糕餅、夜市或攤商等店家，目前剩餘不到4.5萬份，經濟部長王美花日前指出，10月8日前會確定是否再加碼。

其他部會推出的加碼券採「先登記、後抽籤」形式，最熱門4大券種為國旅券、農遊券、藝FUN券與動滋券，全數都破千萬人登記，其中又以國旅券有1086萬人登記居冠。其餘的客庄券也破927萬人，地方創生券突破621萬人、i原券約130萬人。